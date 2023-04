FC Bayern: Tuchel hofft auf Schlitzohrigkeit von Thomas Müller

Thomas Tuchel sieht die große Aufgabe, den drei Tore Rückstand aus dem Hinspiel gegen Manchester City noch zu drehen realistisch: "Er wäre fast ein Wunder, wenn wir es schaffen", sagt Tuchel. Aber, "wir glauben an uns selber". Glauben heiße allerdings auch, nicht zu träumen. Der 49-Jährige weiß, dass am Mittwoch auch das Quäntchen Glück dabei sein muss, das im Hinspiel fehlte.

Vor dem Viertelfinal-Rückspiel der Champions League beschäftigt sich der Taktiker zudem mit der Frage, wie man im entscheidenden Spiel noch ein paar Prozent herauskitzeln kann. Und, die Leistungsschwankungen in den Griff bekommt. Denn die Inkonstanz sei "das Thema in dieser Saison, auch innerhalb der Spiele", sagt Tuchel. Das war in der Kürze der Zeit nicht abzustellen.

In kleinen Schritten zum Sieg

Einen Matchplan hat sich Tuchel mit seinem Team schon ausgedacht: "Wir haben es versucht, auf kleinere Schritte runter zu brechen. Es kommt erst mal auf die erste Halbzeit an. Ich glaube, dass die Zuschauer das merken werden und sie werden bereit sein, eine Energie zu entwickeln, die durch so ein Spiel tragen kann. Wir haben Zeit“, glaubt Tuchel und hofft, dass der Funken überspringt und der Knoten bei den Spielern endlich platzt. "Ziel ist es, das Spiel zu gewinnen".

Vielleicht gelingt Thomas Müller die entscheidende Aktion?

Trotz der Ausgangslage erwartet Tuchel das Manchester versuchen wird, "sich vom Hinspielergebnis freizumachen und auf Sieg zu spielen, sehr hoch zu pressen." Deshalb müssen die Münchner "schlau sein im tiefen Ballbesitz". Tuchel erwartet auch "die Möglichkeit, schnell das Feld zu überbrücken". Und da könnte dann Müller die entscheidende Aktion gelingen. "Wir haben wenig oder keinen, der so schlau und schlitzohrig im Strafraum ist wie Thomas.“

Pavard: "Haben großes Spiel vor uns"

Zuversichtlich ist auch Benjamin Pavard: "Wir haben in der Vergangenheit gesehen, dass solch ein Comeback möglich ist", so der Franzose. "Wir werden alles tun, um dieses Match zu gewinnen". Helfen soll auch die Kulisse im Münchner Stadion: "Wir wissen, dass wir mit unserem Publikum im Rücken etwas leisten können". Es wären "alle enttäuscht, wenn wir morgen nicht gewinnen können."

Choupo-Moting soll bei Standards eine Bank sein

Immerhin könnte mit Eric Maxim Choupo-Moting dieses Mal der im Hinspiel fehlende Neuner mit dabei sein. Der 34-Jährige ist für Tuchel ein Kandidat für die Startelf. "Er gibt uns eine Körperlichkeit bei Standards. City dominiert seit Jahren die Premier League bei Standards. Choupo bietet uns eine weitere Alternative, wenn er morgen grünes Licht gibt.“ Auch Sadio Mané wird im Kader sein. Aber auch hier werde man abwarten, "ob er von Beginn an spielen wird.“