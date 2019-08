FC Bayern trotzt der Transferflaute: "Immer mit der Ruhe"

"Wenn Sie wüssten, was wir alles schon sicher haben für die kommende Saison", mit diesen markigen Worten hatte Hoeneß im Februar eine Transferoffensive angekündigt. Dass sich die Münchner mit Stuttgarts Weltmeister Benjamin Pavard und dem HSV-Talent Jann-Fiete Arp verstärken, war da bereits bekannt. Im März meldeten die Münchner die Verpflichtung des Weltmeisters Lucas Hernández für 80 Millionen Euro. Das war bislang der teuerste Einkauf der Bundesliga.

Bislang kein einziger Sommerzugang

Was im Frühjahr noch nach dem Beginn der versprochenen Transferoffensive aussah, entpuppte sich in der Zeit danach allerdings als geplatzte Seifenblase. Stand jetzt konnte kein einziger weiterer Neuzugang vermeldet werden. Dabei hatte sich Hoeneß bezüglich der Kandidaten eindeutig in der Mehrzahl geäußert.

Mindestens drei Neuzugänge gefordert

Ob die Forderung von Trainer Niko Kovac und Spielern wie Robert Lewandowski nach mindestens drei weiteren Neuzugängen vom FC Bayern erfüllt werden kann, steht auch Anfang August weiter in den Sternen. Ausgerechnet der vom Rekordmeister monatelang umworbene Leroy Sané erlitt eine schwere Knieverletzung und fällt monatelang aus.

Salihamidzic: "Ruhe bewahren und schauen, wie es weitergeht"

Ob dies die weitere Personalpolitik des FC Bayern im Sommer beeinflussen wird, wollte der Hasan Salihamidzic nicht kommentieren. Obwohl der Sportdirektor Anfang August immer noch mit leeren Händen dasteht, bat er sich Ruhe aus: "Der Transfermarkt - das ist eine Phase, in der man Ruhe bewahren und schauen kann, wie es weitergeht". Thomas Müller stieß ins gleiche Horn und bat darum, nicht zu drängen.

Stochern nach der Nadel im Heuhaufen statt dem Königstransfer?

Dabei hat sich der FC Bayern in dieser Transferperiode bereits mehrmals einen Korb geholt. Salihamidzics Wunschspieler Callum Hudson-Odoi bleibt beim FC Chelsea. Nachsehen hatte der Rekordmeister beim Werben um Rodrigo, der für 70 Millionen Euro von Atletico Madrid zu Manchester City ging. Auch Ousmane Dembélé wollte aus Barcelona nicht zu den Bayern kommen. Und Ligakonkurrent Dortmund schnappte sich Nationalspieler Julian Brandt.

Die Bayern wollen ihren kleinen Kader mit nur 17 Feldspielern aber auf jedem Fall vergrößern. Kein Wunder also, dass nach dem jetzt mehr als unsicheren Transfer von Sané neue Namen kursieren, die zudem eine preisgünstigere Variante sein dürften. Die spanische Zeitung "Sport" brachte Philippe Coutinho vom FC Barcelona ins Spiel. Auch Hakim Ziyech vom Champions-League-Halbfinalisten Ajax Amsterdam wurde in den Medien als neuer Kandidat gehandelt. Der "Kicker" brachte Steven Bergwijn vom PSV Eindhoven ins Spiel. Vielleicht werden aber auch die zuletzt abgekühlten Spekulationen um Timo Werner von RB Leipzig wieder ein Thema. Die erwünschte Ruhe dürfte beim FC Bayern also noch geraume Zeit ausbleiben.