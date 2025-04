FC Bayern: Trotz BVB-Schwäche Respekt vor deutschem "Klassiker"

So richtig ausgeglichen waren die Zusammentreffen von Bayern München und Borussia Dortmund eigentlich nur selten. Von 136 Duellen haben die Bayern 67 gewonnen, der BVB 33. Aktuell stehen die Schwarz-Gelben ganze 27 Punkte hinter dem Rekordmeister.

Trotzdem: Die Partie bleibt das Größte, was der deutsche Fußball aktuell zu bieten hat. In München hat man auch nicht vergessen, dass der BVB beim 1:1 im Hinspiel die gleichen defensiven Schwächen ausgenutzt hat wie jüngst Inter Mailand in der Champions League. Nach Enttäuschungen in der Königsklasse sehnen sich beide Teams nach einem Erfolgserlebnis im deutschen "Klassiker".

Kompany: "Die extra Portion Wichtigkeit gefällt mir"

Obwohl Gegner Dortmund in dieser Saison schwächelt und aktuell nur auf Tabellenplatz acht steht mit drei Punkten Rückstand auf Europa und fünf auf die Champions League, ändert das nichts an der Bedeutung der Partie, findet Bayern-Cheftrainer Vincent Kompany: "Gleich zu Beginn der Saison schauen wir im Kalender, wann diese Spiele sind." Eigentlich ist der Belgier ein Fan davon, jedes Spiel mit viel Ruhe anzugehen. Gegen Dortmund ist das etwas anders: "Ich bin Fan davon, dass diese Spiele extra scharf sind. Die extra Portion Wichtigkeit gefällt mir."

Niko Kovac will Bayern mit Einsatz ärgern

Dortmunds Trainer Niko Kovac möchte seinen ehemaligen Arbeitgeber mit Einsatz unter Druck setzen: "Wir müssen bereit sein, viel zu laufen um die Passwege zu schließen und dann darüber hinaus die Momente richtig zu nutzen." Für Kovac bleibt das Spiel trotz der Tabellensituation seines Teams ein Highlight: "Wohlwissend, dass der FC Bayern ganz klarer Favorit ist. Letztes Jahr war das auch der Fall und da konnte der BVB überraschen." Dort besiegten die Dortmunder den FCB in München mit 2:0.

FCB will mit einem Erfolgserlebnis nach Mailand fahren

Während der BVB gegen Barcelona im Viertelfinal-Hinspiel der Champions League mit einer 0:4-Klatsche unter die Räder geraten ist, ist man beim FC Bayern trotz der 1:2 Niederlage gegen Inter Mailand optimistisch für das Rückspiel (Mittwoch ab 21 Uhr live in der Radioreportage): "Nach dem Spiel haben wir in der Kabine gesessen und gedacht: Natürlich haben wir verloren, aber die Leistung war gut und jetzt wollen wir da anschließen und mit einem Erfolgserlebnis nach Mailand fahren", so Sportdirektor Christoph Freund.

Kompany: "Noch nicht verloren"

Auch Kompany glaubt daran, dass seine Mannschaft im San Siro als Sieger vom Platz geht: "Es fühlt sich noch nicht an wie eine Niederlage, weil die Hoffnung auf das Rückspiel groß ist." Damit, ob die Gegentore vermeidbar gewesen wären, möchte sich der Cheftrainer nicht mehr aufhalten: "In diesem Spiel gab es viel Gutes, nur wir haben nicht gewonnen, aber wir haben auch noch nicht verloren."

Für mehr Stabilität in der Abwehr würde eine mögliche Rückkehr von Dayot Upamecano sorgen. Ende März wurden bei dem französischen Nationalspieler nach der Länderspielpause freie Gelenkkörper im Knie festgestellt. Eigentlich war von einer wochenlangen Pause die Rede, doch nach erfolgreicher Operation ist der Innenverteidiger bereits wieder ins Lauftraining eingestiegen. Die Zeichen stehen auf Blitz-Genesung.