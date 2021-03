FC Bayern trifft im CL-Viertelfinale auf Paris St. Germain

Als Losfee war Hamit Altintop im Einsatz. Der ehemalige Bayern-Profi bescherte seinem Ex-Klub ein Hammer-Los: Im Viertelfinale kommt es zur Neuauflage des Vorjahresfinales. Im August triumphierten die Münchner dank Kingsley Coman mit 1:0, PSG jagt seit Jahren vergeblich dem Henkelpott hinterher.

Auf dem Weg ins Viertelfinale brillierte Weltmeister Kylian Mbappé mit vier Treffern in den Spielen gegen den FC Barcelona. Die Bayern-Bilanz: 4 Siege, 0 Remis, 5 Niederlagen. Das Team von Trainer Hansi Flick spielt zunächst zuhause und dann das Rückspiel in Paris.

"Die Lose sind sehr attraktiv, wir werden auf höchstem Niveau gefordert und freuen uns auf die Spiele. Wir wollen ins Finale!" Sportvorstand Hasan Salihamidzic

Dortmund misst sich mit Manchester City

Der BVB um Toptorjäger Erling Haaland (zehn Königsklassen-Tore) muss gegen die Engländer mit Trainer Pep Guardiola und Ex-Dortmund-Profi Ilkay Gündogan antreten. Zunächst ist ein Auswärtsspiel angesetzt. Die weiteren Viertelfinal-Duelle lauten FC Porto gegen Thomas Tuchels FC Chelsea und Real Madrid gegen Jürgen Klopps FC Liverpool.

Halbfinale Bayern - Dortmund möglich

Die Viertelfinal-Hinspiele finden am 6. und 7. April statt, die Rückspiele eine Woche später. Das Halbfinale findet mit den Hinspielen am 27./28. April statt, eine Woche später folgen die Rückspiele. Das Endspiel wird am 29. Mai in Istanbul ausgetragen.