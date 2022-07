FC-Bayern-Transferoffensive: Angriff auf Europas Spitze

Titeldruck: Einige Bayern-Trainer sind daran gescheitert

Titel. Dieses Wort hängt seit Jahrzehnten wie ein Damoklesschwert über den Trainern und sportlich Verantwortlichen beim Rekordmeister. Einige Trainer wie Jürgen Klinsmann oder Carlo Ancelotti sind daran gescheitert, andere trieb es in den Burn-out (Ottmar Hitzfeld). Wieder andere entfachten zu wenig Fantasie, um an noch größere Erfolge glauben zu können (Niko Kovac). Lediglich Jupp Heynckes und Hansi Flick (sowie mit Abstrichen Pep Guardiola) hielten dem enormen Erwartungs- und Erfolgsdruck stand.

In welcher Gruppe sich Julian Nagelsmann einreihen wird, ist noch nicht abzusehen. In seinem zweiten Jahr beim FC Bayern wird aber mehr als ein Titel von ihm erwartet. Kahn erhöhte deshalb in der Sommerpause den Druck auf den bald 35-Jährigen: "Wir sind beim FC Bayern zum Erfolg verdammt, das weiß er auch", so Kahn.

Gleichzeitig deutete der frühere Weltklasse-Torwart an, dass der Verein seine Zurückhaltung auf dem Transfermarkt in diesem Jahr aufgeben würde: "Es ist notwendig, Konkurrenzsituationen zu schaffen und Signale zu setzen, gerade nach der vergangenen Rückrunde, die nicht dem entsprochen hat, was wir uns erwartet haben."