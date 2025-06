FC Bayern vor Klub-WM: Schwitzen mit Micky Maus in Orlando

Der FC Bayern bereitet sich in Disney World auf die anstehende Klub-WM vor. Klar, dass da die berühmtesten Charaktere des Hauses beim Training vorbeischauten. Micky Maus und Goofy gaben sich die Ehre und sorgten für viel gute Laune bei den Bayern-Stars. "Wir sind ja alle noch kleine Kinder, wenn wir in uns kramen", freute sich Thomas Müller über den Besuch der Kindheitshelden. Auch Manuel Neuer, der nach eigener Aussage "auf jeden Fall Disney-Fan" ist, begrüßte die Trainingsgäste.

"Fußbodenheizung" beim Trainingsauftakt des FC Bayern

Danach ging der Fokus aber schnell auf die Vorbereitung auf das erste Spiel bei der Klub-WM gegen Auckland City am Sonntag. Die größte Herausforderung scheint da nicht der Gegner zu sein, sondern viel mehr die klimatischen Bedingungen. Im schwülen Orlando hatte Thomas Müller das Gefühl, "dass eine Fußbodenheizung eingebaut ist". Probleme macht vor allem die Luftfeuchtigkeit, die sah man Müller und Teamkollege Manuel Neuer auch bei den anschließenden Interviews an. Vollkommen verschwitzt stellten sie sich den Fragen der mitgereisten Journalisten.

"Die Leuchtfeuchtigkeit ist natürlich hoch, aber das ist völlig okay. Die anderen müssen auch schwitzen", sagte Müller nach der rund halbstündigen Einheit. Auch Kapitän Neuer gab zu, dass man sich an Temperaturen um die 30 Grad und die Luftfeuchtigkeit "erst einmal gewöhnen" müsse. Erstes Ziel sei es, sich zu "akklimatisieren".

Müller erneuert Titelambitionen: "Wollen das Ding gewinnen"

Ganz neu sind die klimatischen Gegebenheiten aber nicht, gibt Neuer zu bedenken: "Wir kennen die Bedingungen von der Summer Tour in den USA und in Asien. Das haben wir schon erlebt, aber nicht über diesen Zeitraum." Man müsse daher versuchen, "am besten mit den Bedingungen klarzukommen und das ist unser Ziel". Vier Wochen wollen die Münchner in den USA bleiben. Am 13. Juli steigt das Finale in East Rutherford in New Jersey.

Als Vorwand wollte der wie immer gutgelaunte Thomas Müller die Hitze aber nicht gelten lassen. "Sind wir hier, um Ausreden zu suchen?", schnauzte er die Reporter scherzhaft an und fügte dann hinzu: "Wir wollen hier sein, um das Ding zu gewinnen und so gehen wir das auch an."