FC-Bayern-Trainer Nagelsmann - wenn Ideen nicht umgesetzt werden

Ob es mit dem Niederländer statt Müller besser gelaufen wäre gegen die Eintracht? Reine Spekulation. Zufrieden war der Coach jedenfalls nicht, auch wenn seine Mannschaft zumindest im ersten Durchgang so wirkte, als hätte sie ihre Schwächephase der vergangenen beiden Partien überwunden.

Nagelsmann vermisst die "Spielbeschleunigung"

Nach 90 Minuten stand Nagelsmann aber da und musste einräumen: "Am Ende ist es keine besondere Leistung von uns." Taktisch betrachtet hat der Rekordmeister unverändert Probleme, wenn ein Gegner tief verteidigt. Der zentrale Faktor, warum es dann hakt? Es fehle an "Spielbeschleunigungsmomenten", sagte Nagelsmann auf der Pressekonferenz nach dem Match. Vor Weihnachten habe das sein Team noch "super gemacht".

Schon zuletzt gegen Leipzig (1:1) und gegen Köln (1:1) fehlte den Bayern in diesem Punkt die Präzision. Oder anders ausgedrückt: "Die Passfenster, wenn der Gegner so tief verteidigt, sind nicht lange offen", so Nagelsmann.

Genau dafür wurde eigentlich einmal Ryan Gravenberch geholt. Mehr "Achter" als "Zehner", aber mit allem ausgestattet, um ein Spiel aus der Zentrale zu lenken, mal zu verlangsamen, mal mit ein, zwei Kontakten zu beschleunigen. Doch auch mit ihm - er wurde nach 71 Minuten eingewechselt - kamen die Bayern in der Schlussphase nicht mehr richtig in Schwung.

Der FC Bayern spielt zu viel über die Flügel

Nagelsmann macht die derzeitige Ergebniskrise ("Wenn man die Ergebnisse nicht liefert, ist es eine Ergebniskrise") aber gar nicht an Einzelspielern fest, er nimmt das komplette Team in die Pflicht. "Es gibt viele Punkte, die wir besser machen können, die wir auch oft besprechen", erklärte er. Ein Manko seiner Offensivabteilung: "Es ist sehr schwer, wenn der Gegner so tief verteidigt. Wir spielen nur über den Flügel, kaum durchs Zentrum."

Besser werden durch Wiederholungen

Und genau da, in der Mitte, waren in der vergangenen Saison die Stärken der Bayern, da konnten sie ihr Gegenpressing aufbauen, da konnten sie brillieren. Was tun? Nagelsmann will den pragmatischen Ansatz wählen.

"Es ist mein Job, das aufs Inhaltliche runterzubrechen. Ich bin auch nicht müde, die Dinge zu wiederholen und auch oft zu wiederholen", erklärte er: "Wir werden auch jetzt wieder viele Analyseszenen aus diesem Spiel ziehen können und dann arbeiten wir weiter und schauen, dass es wieder besser wird."