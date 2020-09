FC-Bayern-Trainer Flick: Tolisso könnte Thiago-Nachfolger werden

Flick: Es wird eng mit Neuzugängen

Flick geht dennoch mit großer Gelassenheit in die neue Saison und das Auftaktspiel gegen Schalke. Einen Großteil seiner Trainertätigkeit beim FC Bayern hat er in der Coronazeit und immer wieder neuen Verletzten verbracht. "Wir haben gelernt, uns auf Situationen einzustellen, die wir nicht ändern können", so Flicks nüchterner Blick nach vorne: "Gegen Schalke werden wir einen sehr guten Kader zur Verfügung haben."

"Wir wollen nicht jammern, wir gehen positiv nach vorne." FC-Bayern-Trainer Hansi Flick

Schnelle Neuverpflichtungen um die Lücken der Abgänge zu schließen sind derzeit noch nicht in Sicht, erklärte der Cheftrainer. Er vertraut jedoch ganz auf den Sportdirektor und sein Team: "Wir sind mit Hasan (Salihamidzic, Anm.d.Red.) in Kontakt und sind guten Mutes, dass wir noch was machen können. Aber aktuell wird es sehr, sehr eng mit Spielern."

"Ich bin guter Dinge, dass Hasan und sein Team den Kader qualitativ noch einmal aufrüsten können." FC-Bayern-Trainer Hansi Flick