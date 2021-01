FC-Bayern-Trainer Flick: "Schon früher einen Einbruch erwartet"

Der SC Freiburg ist nach fünf Siegen in Folge das Team der Stunde und ist am Sonntag (umfassender Spielbericht am Sonntag um 21.45 Uhr in Blickpunkt Sport) beim derzeit formschwachen FC Bayern zu Gast. Das Team von Hansi Flick kommt dieses Jahr noch nicht richtig in Schwung. In der Bundesliga setzte es am letzten Spieltag eine 2:3-Pleite gegen Borussia Mönchengladbach - und das nach einer 2:0-Führung. Im DFB-Pokal musste sich der Rekordpokalsieger in der zweiten Runde dem Zweitligisten Holstein im Elfmeterschießen geschlagen geben - zwei empfindliche Niederlagen für den Triple-Sieger.

Defensivarbeit ist Teamwork

Vor allem in der Defensive weisen die Münchner große Schwächen auf. Dass Freiburg Tore schießen kann, hat das Team von Christian Streich beim 5:0-Sieg gegen Köln bewiesen. Was muss sich also ändern beim FC Bayern? "Wir müssen mehr Druck auf den Ball bekommen. Wenn ich die Mannschaft sehe, ist der Fokus immer auf dem Ball, aber man muss auch sehen, was drum herum passiert", sagt Hansi Flick. Und der Trainer stellt klar: "Die ganze Mannschaft ist in der Defensivarbeit gefordert!"

Flick rechnete schon mit früherem Leistungseinbruch

Der 55-Jährige fordert von seiner Mannschaft ganz klar eine Reaktion. "Wir stehen bei Bayern München unter Vertrag. Wir müssen schleunigst damit anfangen, dass wir wieder in die Spur kommen." Flick gesteht aber auch ein, dass es dem Team im Moment an "mentaler Frische" fehle. "Ich habe eigentlich damit gerechnet, dass wir vorher schon einen kleinen Einbruch haben werden. Die Mannschaft hat mit einer wahnsinnigen Mentalität einen super Jahresendspurt hingelegt."

"Aktuell stottert es etwas". Hansi Flick

Flick will wieder lautstarke Spieler

Den Coach stört auch die mangelnden Kommunikation. Von den einst so lautstarken Spielern ist auf dem Platz zur Zeit wenig zu hören. "Es tat uns immer gut, dass wir laut waren, dass wir viel kommuniziert haben. Aktuell hat man das Gefühl, dass es ein bisschen weniger ist. Ich hoffe, dass wir so schnell wie möglich dahin zurückkommen", fordert Flick. Und das am besten gleich gegen Freiburg.