FC Bayern: Tormaschine Lewandowski erreicht das "nächste Level"

Drei Treffer gegen Hertha, schon wieder fünf nach drei Spieltagen, dazu zwei Tore gegen Borussia Dortmund beim ersten kleinen Titel im nationalen Supercup: Robert Lewandowski macht zu Beginn dieser Spielzeit einfach weiter, als hätte es eine Sommerpause nicht gegeben. Jede Woche fallen Rekorde, im 13. Ligaspiel in Serie knipste der Pole.

"Ich denke nicht an Rekorde", beteuerte der 41-Tore-Rekordmann der vergangenen Spielzeit. "Wichtig ist, dass die Mannschaft gut spielt - und ich profitiere dann davon." Im 333. Pflichtspiel für den FC Bayern erzielte er am Samstagabend seine Treffer 299 bis 301.

Lewandowski ist "top of the top"

"Das war unser bestes Saisonspiel", sagte Julian Nagelsmann nach seinem ersten Schützenfest als Bayern-Coach und schwärmte vom Mann des Spiels, der vorm Anpfiff als Deutschlands Fußballer des Jahres ausgezeichnet worden war. "Wenn du in den letzten zwei Jahren auf persönlicher und mannschaftlicher Ebene so viel gewinnst und dann trotzdem wieder vom ersten Spiel an diese Gier entwickelst, das ist außergewöhnlich", rühmte Nagelsmann den Charakter des Top-Profis.

Der Coach wurde auch gefragt, ob Lewandowski der beste Bundesligaspieler der Geschichte sei. "Die Bundesliga gibt es schon ein paar Jahre", sinnierte der 34-jährige Nagelsmann - und sagte dann: "Er ist wahrscheinlich top of the top" - also Spitze der Spitze.

"Versuche, noch eine Stufe höher zu gehen"

Bevor die Gala von Lewandowski und das 3:0 des von den Zuschauern ebenfalls lautstark gefeierten Jungstars Jamal Musiala folgten, hatte Thomas Müller den Torreigen gegen die Berliner eröffnet. Auch er sieht den 33-jährigen Lewandowski "auf dem nächsten Level" angekommen.

Der ewig hungrige Torgigant gönnt nun auch anderen Toren, wie das 1:0 belegte, als er ein Zuspiel passieren und dem hinter ihm postierten Müller überließ. "Es gab schon Jahre, da hat er den Ball mitgenommen und es selbst versucht", staunte Müller. Lewandowskis (Tor-)Gier ist nicht geringer geworden. Und es klang dann auch beinahe wie eine Drohung für alle kommenden Gegner, als er sagte: "Ich versuche immer, noch eine Stufe höher zu gehen."