FC Bayern: Teampräsentation und USA-Reise ohne Lewandowski?

Hat das Wechsel-Theater um Robert Lewandowski bald ein Ende? Das Training des Polen am Freitagvormittag könnte sein letztes im Trikot des FC Bayern München gewesen sein. Während sich bei Nationalspieler Serge Gnabry eine Vertragsverlängerung anbahnt, rückt ein Abschied des 33-Jährigen zum FC Barcelona offenbar immer näher.

Teampräsentation und USA-Reise ohne Lewandowski

Nach Informationen des Sportportals "Sportbuzzer" vom Freitag wird Lewandowski nicht an der Teampräsentation der Münchner an diesem Samstag in der Allianz Arena (14.55 Uhr/BR Fernsehen und Stream) teilnehmen. Auch bei der anstehenden USA-Reise ist der Stürmer demnach nicht dabei. Noch vor dem Abflug der Mannschaft am Montag soll der Deal abgewickelt werden. Alle Seiten seien sehr positiv, berichten internationale Medien wie "The Athletic". Der FC Bayern äußerte sich bislang noch nicht.

Krawall-Abschied oder versöhnliches Servus

Am Mittwoch erschien Lewandowski gelangweilt zum Trainingsauftakt. Bereits am zweiten Tag kam er zu spät zur Übungseinheit. Auch am Freitag fuhr der Torjäger wieder mit einigen Minuten Verspätung auf das Gelände an der Säbener Straße.

Dabei hatte es noch am Donnerstag danach ausgesehen, dass es doch auf einen versöhnlichen Abschied hinauslaufen könnte, sollte es zu einem solchen kommen. Denn da zeigte sich Lewandowski bereits besser gelaunt als am Tag zuvor, umarmte Serge Gnabry, der Geburtstag hatte, und sprach mit Trainer Julian Nagelsmann.

FC Barcelona erhöht Angebot

Medienberichten zufolge soll Lewandowskis Wunsch-Klub, der FC Barcelona, am Freitag ein viertes Angebot eingereicht haben, das den Bayern-Bossen akzeptabel erscheine. Zuletzt hieß es, dass die Münchner Vereinsführung, die bislang kategorisch auf der Vertragserfüllung bis zum 30. Juni 2023 beharrt, ab einer Offerte von 50 Millionen Euro plus Boni zum Umdenken bereit sei. Laut spanischen Medien sind die Katalanen zuversichtlich, den Transfer noch in dieser Woche abzuschließen.

Spekulation um Bayern-Angebot für Leipzigs Laimer

Während sich also der Lewandowski-Wechsel auf der Zielgeraden befinden soll, wird schon der nächste Transfer hoch gehandelt: Laut dem Sender Sky soll der FC Bayern im Werben um RB Leipzigs Konrad Laimer ein erstes Angebot gemacht haben. Angeblich will der DFB-Pokalsieger aus Sachsen 30 Millionen Euro für den kampfstarken Mittelfeldspieler aus Österreich haben. Das nun gemachte Angebot des deutschen Meisters aus München soll aber unter dieser Summe liegen. RB Leipzig soll sich auf eine Anfrage des Senders nicht zu der angeblichen Offerte geäußert haben. Laimers Vertrag endet im Sommer kommenden Jahres, dann könnte er ablösefrei wechseln.