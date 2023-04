FC Bayern: 'Tabula rasa' in der Führungsetage denkbar

Wenn die gleichzeitige Auswechslung von Thomas Müller und Josua Kimmich in der 75. Minute eines wichtigen Bundesligaspiels nicht das Hauptthema des Wochenendes ist, kann man daraus schließen, dass beim FC Bayern gerade richtig was los ist. Und "richtig was los" ist fast noch untertrieben: Der Baum brennt, wie man so schön sagt. Im Fokus: die Entscheidungsträger Oliver Kahn, Hasan Salihamidzic und Herbert Hainer.

Vorstandschef, Sportvorstand und Präsident werden Fehler in der Vereinsführung und in der Transferpolitik vorgeworfen. Die aktuelle Krise ist die Folge dieser Fehler. Die Frage scheint momentan nur noch zu sein, wer sich wie lange halten kann.

BR-Sportreporter Eckl: "Alle Führungspositionen wackeln"

"Alle Führungspositionen wackeln massiv bei den Bayern aktuell“, sagt BR-Sportreporter Florian Eckl in der "Radiowelt" auf Bayern2. "Wenn sie jetzt nicht Deutscher Meister werden, könnte ich mir vorstellen, dass auf der Vorstandsebene ganz massiv 'Tabula rasa' stattfinden könnte."

Mit anderen Worten: Auch der Austausch der kompletten Führungsriege scheint derzeit nicht mehr ausgeschlossen. Entscheiden müsste das der Aufsichtsrat, der im Mai zusammenkommt. Eine Saison ohne Titel - Kahn sagte am Wochenende, das wäre "eine Katastrophe". Dass es dann auch zu personellen Konsequenzen kommt, ist wahrscheinlich.

Führungstrio in der Kritik

Nachdem letzte Woche vor allem über eine Ablösung von Oliver Kahn diskutiert wurde, der sich am Wochenende kämpferisch gab, wird auch das Wirken von Sportvorstand Hasan Salihamidzic laut Medienberichten immer kritischer beäugt.

Zwar wurde der Bosnier zu Saisonbeginn für seine Transfers gefeiert. Jedoch haben die sich längst nicht alle als Topverpflichtungen herausgestellt, siehe Sadio Mané. Laut FC-Bayern-Reporter Eckl steht der frühere Bayern-Profi vor allem auch wegen seiner hohen Ausgaben in der Kritik: "Er hat nicht nur diesen sehr unausgewogenen Kader zusammengestellt und den dann als den 'besten aller Zeiten' bezeichnet, er hat auch richtig viel Geld verbrannt. Auch was die Trainer betrifft.“

Teure Spieler, teure Trainer

Die Verpflichtung und der Freistellung von Julian Nagelsmann kann die Bayern bis zu 60 Millionen Euro kosten - zu den 20 Millionen Euro Ablöse, die man seinerzeit nach Leipzig überwiesen hat, könnten pro Jahr bis zu zehn Millionen Euro Gehalt (Nagelsmann hat noch einen Vertrag bis 2026) oder eine Abfindung dazukommen.

Startrainer Thomas Tuchel soll pro Jahr einen zweistelligen Millionenbetrag kassieren. Zudem hat man nun Co-Trainer Barry vom FC Chelsea losgeeist, und auch der neue Torwarttrainer Michael Rechner, der aus Hoffenheim kam, hat eine Ablöse gekostet. Es wurde "insgesamt sehr viel Geld ausgegeben für sehr wenig Ertrag“, so das Fazit von BR-Reporter Eckl.

FCB zu groß für Salihamidzic?

Intern mehren sich die Stimmen, dass der FC Bayern "für ihn eine Nummer zu groß sei", schreibt der Kicker. Salihamidzic hatte 2017 als Sportdirektor bei den Bayern angefangen und war 2020 in den Vorstand befördert worden. Einer seiner größten Fürsprecher war damals Klub-Ikone Uli Hoeneß. Der 71-Jährige ist heute Ehrenpräsident und enorm einflussreiches Mitglied des Aufsichtsrates, der laut Satzung über die Besetzung des Vorstandes bestimmt. Ob der noch geschlossen zu ihm hält, muss sich zeigen.

Hainer gibt kein glückliches Bild ab

Keine allzu gute Figur gibt derzeit auch Präsident Herbert Hainer ab, und das nicht nur wegen seines Treuebekenntnisses für Nagelsmann nur wenige Tage vor dessen Beurlaubung. "Hainer gibt ein unglückliches Bild ab, auch in der Kommunikation nach außen“, sagt Eckl. Dazu kommt, dass seine Worte intern wenig Gehör fänden. Das glaubt jedenfalls die Bild-Zeitung zu wissen.

Es bleibt also spannend beim FC Bayern. Erst recht, sollten die Bayern wirklich ohne Titel bleiben.