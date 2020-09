FC Bayern Supercup-Sieger nach 2:1 gegen den FC Sevilla

Sevilla bleibt auch nach der Pause ein unangenehmer Gegner

Doch schon die ersten Minuten nach dem Seitenwechsel zeigten, dass auf die Bayern auch im zweiten Durchgang viel arbeitet wartet. Wieder fand Sevilla stürmischer ins Spiel, Manuel Neuer musste sich früh 46.) bei einem Schuss von Luuk de Jong strecken. Auf der Gegenseite verhinderte der Video-Assistent das bayerische 2:1. Nach einer Flanke von Leroy Sané köpften und passten sich Lewandowski und Müller den Ball hin und her, Lewandowski versenkte dann. Aber bei der Flanke hatte der Stürmer leicht im Abseits gestanden.

Bayern ohne Präzision im Abschluss

Die Partie entwickelte sich mehr und mehr zu einem Schlagabtausch, in dem beide Teams die Entscheidung suchten. Mehr Ballbesitz und auch ein Plus an Chancen allerdings auf Bayern-Seite: Sanè (58.) und Gnabry (62.) hatten Pech bei Schüssen. Ein vermeintliches Sané-Tor (63.) wurde wegen vorherigem Foulspiel zurückgepfiffen, ein Alaba-Freistoß verfehlte das Tor (66.). Vom FC Sevilla war offensiv kaum noch etwas zu sehen.

In der Schlussphase erhöhten die Münchner weiter den Druck, doch Sevillas Defensive stand unverändert sicher. Den Bayern schienen so langsam die Ideen auszugehen, wie man das spanische Abwehrbollwerk knacken könnte. Sevilla lauerte nur noch auf Konter in der Hoffnung, den "Lucky Punch" setzen zu können.

Neuer rettet die Bayern

Und der kam fast: Nach einer abgefangenen Bayern-Ecke konterte Sevilla schnell, der eingewechselte Youssef En-Nesyri stürmte frei auf Manuel Neuer zu, zog ab - und Neuer verhinderte mit einem sensationellen Reflex bayerische Tränen. Die Partie ging in die Verlängerung. Auch dort der FC Sevilla sofort wieder gefährlich: Wieder war es En-Nesyri, der erst von Neuers Fuß abgefälscht den Pfosten traf, dann an erneut Neuer scheiterte (92.).

Martínez schreibt die Geschichte des Spiels

Die Bayern nach vorne nicht mehr ganz so agil, dafür blieb die fehlende Präzision bei den wenigen Chancen. Ein Alaba-Freistoß drüber (94.), ein Kimmich-Versuch vorbei (100.), ein Tolisso-Schuss zu schwach (103.) - und dann trat ein Mann ins Rampenlicht, der den Klub eigentlich schon fast verlassen hat.

Der Spanier Javi Martínez, bei den Bayern kurz vor dem Abgang und gerade einmal drei Minuten zuvor eingewechselt, wurde zum Matchwinner. Einen Alaba-Schuss konnte Torwart Bounou nur hoch nach vorne abwehren, Martínez stand in seinem vermutlich letzten Spiel für die Bayern perfekt und köpfte lässig zum 2:1 ein.