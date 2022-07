FC Bayern: Sturmtalent Tel vor der Vertragsunterzeichnung

Tel landete am Morgen in München und begab sich direkt zur medizinischen Untersuchung. Anschließend erfolgte die Vertragsunterschrift in der Säbener Straße.

Der Kapitän der französischen U17-Nationalmannschaft erhält nach Medieninformationen einen Vertrag über fünf Jahre. Der Teenager soll bis zu 30 Millionen Euro Ablöse kosten.