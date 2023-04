FC-Bayern-Stürmer: Neuer Name Watkins im Gespräch

Wie die englische Zeitung "Daily Mirror" berichtet, beobachtete ein Münchner Scout den 27-jährigen Offensivspieler von Aston Villa beim letzten Liga-Spiel am vergangenen Dienstag. Mittelstürmer Watkins hat bei den Engländern noch einen Vertrag bis Sommer 2025 und erzielte in dieser Saison bislang 15 Tore. Damit kommt beim Thema Stürmersuche des FC Bayern München ein neuer Name ins Spiel.

Gegen Berlin ohne Eric Maxim Choupo-Moting

Auch in der aktuellen Partie gegen Hertha BSC Berlin (15.30 Uhr, Livereportage zum Hören) fehlt dem FC Bayern Eric Maxim Choupo-Moting - und damit ein echter "Neuner".

Kane? Füllkrug? Osimhen? Oder ein ganz anderer?

In den vergangenen Wochen wurde immer wieder über mögliche Neuzugänge für die Offensive des deutschen Fußball-Rekordmeisters spekuliert. Unter anderem wurden Tottenham-Star Harry Kane, Victor Osimhen vom SSC Neapel und Frankfurts Randal Kolo Muani als mögliche Verpflichtungen im Sommer gehandelt.

Nötig scheint ein neuer Top-Stürmer vor allem deswegen, weil der Abgang von Robert Lewandowski zum FC Barcelona bislang nicht wirklich kompensiert werden konnte.