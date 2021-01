FC Bayern: Steigerung wichtiger als das "Orakel"

Das zweite Triple in der Vereinsgeschichte werden die Bayern in dieser Saison nicht wiederholen können. Das überraschende Aus in der zweiten Runde des DFB-Pokals bei Zweitligist Holstein Kiel war vielleicht der emotionale Tiefpunkt einer schwierigen Hinrunde, die für die Mannschaft von Trainer Hansi Flick am Mittwoch in Augsburg endet. Ob die kleine Schwächephase nach dem Sieg gegen den SC Freiburg überwunden ist, muss sich erst noch herausstellen.

Hinrunden-"Orakel" spricht für nächste Meisterschaft

Immerhin: Nach den zwei Pleiten in Mönchengladbach und Kiel meldeten sich die Bayern zurück und machten so die Hinrunden-Meisterschaft klar - auch weil die Konkurrenten aus Leipzig, Leverkusen oder Dortmund zuletzt ebenfalls schwächelten. Den Bayern gelang dieses Kunststück bereits zum 24. Mal. Nur dreimal reichte es danach nicht zum Titel. Lediglich Mönchengladbach (1971), Bremen (1993) und Dortmund (2012) fingen die Bayern noch ab.