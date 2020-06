FC Bayern steht wieder im DFB-Pokalfinale

Das "Geister-Halbfinale" gegen Eintracht Frankfurt - das Team, das die Bayern 2018 beim Endspiel in Berlin noch mit 3:1 schlug - gestalteten die Münchner mehr als souverän. Am Ende hieß es dank der Treffer von Ivan Perisic (14.) und Robert Lewandowski (75.) mit 2:1 (1:0). Es war eine klare Sache für die Bayern, die es in der ersten Halbzeit versäumten, höher in Führung zu gehen.

Die Bayern stehen damit zum dritten Mal nacheinander im Finale von Berlin. Am 4. Juli heißt der Gegner im Olympiastadion Bayer Leverkusen, das sich am Dienstag im ersten Halbfinale mit 3:0 bei Viertligist 1. FC Saarbrücken durchgesetzt hatte.

"Gefühlt bin ich alles andere als zufrieden heute. Summa summarum war es eines der pomadigsten Halbfinals, die ich so in Erinnerung habe." Thomas Müller