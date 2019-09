FC Bayern startet mit 4:0-Sieg gegen Köln in die Wiesnzeit

Nach zuletzt vier Unentschieden in den Wiesn-Heimspielen hat der FC Bayern München gegen den 1. FC Köln mit 4:0 gewonnen. Drückend überlegen hatte der Rekordmeister jedoch zahlreiche Möglichkeiten liegengelassen. Mit elf Punkten übernehmen die Bayern nun die Tabellenführung. Sie können aber von Leipzig (Abendspiel in Bremen) und Dortmund (Sonntagabend in Frankfurt) noch überholt werden.

Blitzauftakt mit Lewandowskis erstem Rekord-Treffer

Dem Rekordmeister gelang ein Blitzauftakt. Nach 120 Sekunden war Robert Lewandowski erstmals in Position gelaufen. Bei seinem zweiten Kontakt verwandelte er (3.) zum 1:0. Obwohl Sebastian Bornauw den Schuss noch etwas abgefälscht hatte, wurde dem Münchner Torjäger der Treffer zuerkannt. Mit seinem achten Saisontreffer ist er damit in die Fußstapfen von Carsten Jancker getreten. Er ist der erste Stürmer des Fußball-Rekordmeisters seit Jancker 2000/01 (sechs Tore), der an jedem der ersten fünf Bundesliga-Spieltage getroffen hat.