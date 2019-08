FC Bayern startet gegen Berlin mit einem Unentschieden

"Obwohl wir gut gespielt haben, gab es nur eine Punkt", ärgerte sich Doppeltorschütze Robert Lewandowski nach dem 2:2-Unentschieden. Für Hertha-Trainer Ante Covic geht das Ergebnis dagegen in Ordnung. "Der Elfmeter ist sehr ärgerlich. Das 2:2 ist für uns in Ordnung, dass nehmen wir gerne mit", so Covic im ZDF-Interview.

FC Bayern dominant aber nicht immer effektiv

Der FC Bayern ließ die Angriffsmaschine gegen Hertha BSC Berlin von Beginn an rollen. Serge Gnabry prüfte Berlins Tormann Rune Almenning Jarstein schon kurz nach dem Anpfiff. Die erste gute Chance hatten die Münchner nur zwei Minuten später auf dem Fuß. Doch jarstein (4.) hielt Thiagos Schuss im Nachfassen sicher. Danach versuchte es Thomas Müller (8.). Auch Robert Lewandowski scheiterte noch an Jarstein (15.). Vedad Ibisevic hatte im Gegenzug die Reflexe von Manuel Neuer (9.) getestet. Nach zwanzig Minuten erhöhten die Gastgeber den Druck, so dass die Berliner kaum noch in die Münchner Hälfte vordringen konnten. Der Bayern-Angriff rollte vor allem über die rechte Seite. Von dort passte Joshua Kimmich in die Mitte, wo Lewandowski (24.) am Fünf-Meter-Raum in den Ball grätschte und die Kugel zur 1:0-Führung im Netz versenkte.

Lukebakio überrascht die Bayern

Doch dann kam die heile Bayernwelt ins Wanken. Aus dem Nichts ergab sich die Chance für Dodi Lukebakio (36.). Der Belgier schoss einfach aus 25 Metern aufs Tor. Die Kugel touchierte dabei den Rücken von Ibisevic und wurde unhaltbar für Neuer abgefälscht. Was für eine Wende! Die Bayern waren bis dahin drückend überlegen gewesen. Und jetzt konnte die Hertha drei Minuten später sogar noch nachlegen. Jarstein hatte einen langen Ball nach vorne geschickt. Grujic und Pavard rasselten mit den Köpfen zusammen und die Kugel landete bei Ibisevic, der passte in die Spitze. Pavard kam wegen der Kopfverletzung nicht hinterher und so konnte Grujic (39.) alleine aufs Münchener Tor zulaufen. Er umkurvte Neuer und schob ein. Berlin führte überraschend mit 2:1. Mit diesem Ergebnis ging es auch in die Pause.