FC Bayern stark, doch Borussia Dortmund gewinnt

Dortmund meldet sich zurück

Favre reagierte nach der Pause auf den Rückstand und wechselte Mahmoud Dahou für julian Weigl ein. Die Chance auf den Ausgleich kam aber durch eine Aktion von Manuel Neuer, der Reus berührte. Der Stürmer verwandelte den berechtigten Strafstoß sicher zum Ausgleich. Und plötzlich war die Leichtigkeit beim BVB zurück. Doch auch die Münchner drehten auf. Joshua Kimmich bereitete für Lewandowski (49.) vor und der machte per Kopf den Doppelpack perfekt.

BVB nutzt nicht alle Chancen

Reus konnte dagegen auch seine zweite große Chance nicht im Bayern-Tor unterbringen, obwohl Neuer schon geschlagen war, denn Kimmich rettete die Führung per Fuß. Kurz darauf mussten die Bayernspieler wieder im Tor aushelfen. Sancho war mit dem Ball schneller als Mats Hummels, legte auf Alcacer vor, der verstolperte allerdings frei. Bruun Larsen (62.) setzte das Leder im Nachschuss über den Kasten. Nur drei Minuten später legte Hakimi auf für Reus (65.), doch der vergab die nächste Chance. Der verdiente Ausgleich lag in der Luft. Und den holte sich der BVB-Stürmer in der 67. Minute.

Jetzt lief es für den BVB - und dem Favre-Team gelang es sogar das Spiel wieder zu drehen. Nach einem Ballverlust von Ribéry leitete Reus mit der Hacke auf Witsel weiter, der das Auge für den durchstartenden Paco Alcacer hatte. Der Spanier ging auf und davon, blieb vor Neuer cool und chippte die Kugel eiskalt über den Nationaltorwart hinweg zum 3:2 ins Netz. In der Nachspielzeit sah es kurz noch nach einem Happy-End aus, doch der Last-minute-Treffer von Lewandowski zählte nicht.