FC-Bayern-Star Gwinn: "Bei Giuli kriegst du immer 100 Prozent"

Giulia Gwinn hat schon als Kind ihren Wunsch formuliert, Fußballstar und die beste Fußballerin von allen zu werden. Mit 25 Jahren ist sie eine der bekannteste deutschen Spielerinnen, hat 650.000 Follower auf Instagram. Auch wenn sie es noch nicht zur Weltfußballerin geschafft hat, ihre erste Biografie hat sie bereits vorgelegt.

"Giuli will immer gewinnen. Sie will Energie investieren. Sie will besser werden. Und sie nimmt die anderen mit. Bei Giuli kriegst du immer 100 Prozent" Ex-Bundestrainer Horst Hrubesch im Vorwort

Hoeneß: "Wunderbares Beispiel für 'Mia san Mia'"

Die Vorstellung von "Write your own story - Mein Weg vom Bolzplatz in die Weltspitze" in München wollten sich dann auch FC Bayern Präsident Herbert Hainer und Ehrenpräsident Uli Hoeneß nicht entgehen lassen. Der Buchtitel ist so etwas wie das Lebensmotto der Nationalmannschafts-Kapitänin; den englischen Spruch hat sich Gwinn 2023 sogar tätowieren lassen.

"Sie ist ein wunderbares Beispiel für das 'Mia san Mia' des Vereins", schwärmte Hoeneß von der 25-Jährigen, die seit Sommer 2019 für den FC Bayern spielt. Von einem besonderen Hoeneß-Anruf berichtet Gwinn, die an dem launigen Abend im schicken schwarzen Kleid erschien, auch in ihrem Buch.

Hoeneß: "Rufen Sie mich persönlich an"

Im Herbst 2022 hatte der langjährige Münchner Präsident die Nummer der Außenbahnspielerin gewählt. "Ihm ist klar, dass es bereits mein zweiter Kreuzbandriss ist. Und er sagt mir Sätze, die ich nie vergessen werde: 'Wann immer Sie etwas brauchen – rufen Sie mich persönlich an. Ich meine damit wirklich mich direkt. Und nicht über irgendwelche Ecken. Ich helfe Ihnen sehr gern'", erinnert sich Gwinn in ihrem Buch. Das sei für sie ein "sehr prägender Momente" gewesen.

"Ein Verein wie der FC Bayern muss 24 Stunden für seine Spieler da sein", meinte Hoeneß und nannte beiläufig das Beispiel des früheren Bayern-Spielers Michael Sternkopf, der ihn einst sogar nachts angerufen und um Hilfe gebeten habe.

Gwinn will ein Vorbild sein

Gwinn, die in dieser Saison mit den FC-Bayern-Fußballerinnen das Double gewonnen hat und im Sommer die EM in der Schweiz bestreitet, möchte mit ihrem Werk nach eigener Aussage eines erreichen: "Die Motivation meines Buches ist es, Mädchen zu inspirieren". Sie wolle ein Vorbild sein.