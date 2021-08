FC Bayern spielt mit drei Rückkehrern gegen die Hertha

"Alle drei werden spielen können. Sie sind wieder bei hundert Prozent der Kräfte angekommen", erklärte Nagelsmann. Beim 12:0 im DFB-Pokal beim Fußball-Fünftligisten Bremer SV hatte das Trio pausiert. Kapitän Neuer hatte zuletzt eine leichte Blessur am Fuß.

Auch Coman wieder dabei, Hernández soll bis Leipzig warten

Auch Flügelstürmer Kingsley Coman steht am Samstag (28.8.2021, 18.30 Uhr, Heute im Stadion auf Bayern 1 und Radio-Livereportage im Livecenter von BR24 Sport) in der Münchner Arena nach einer Einblutung am Gesäßmuskel aus dem Supercup wieder zur Verfügung. Bei Weltmeister Lucas Hernández, der nach seiner Knie-Operation erstmals wieder mit der Mannschaft trainieren konnte, schätzt der Münchner Coach dagegen das Risiko als noch zu groß ein, um ihn sofort wieder auf die Ersatzbank zu setzen. "Wir schielen eher auf Leipzig", sagte der 34-Jährige mit Blick auf das Topspiel nach der Länderspielpause bei seinem Ex-Klub.

Nagelsmann stützt Sane

Der Coach ergriff auch noch einmal Partei für Leroy Sane, der beim Heimspiel am vergangenen Sonntag gegen den 1. FC Köln (3:2) Ziel von Pfiffen des Publikums gewesen war. "Wir müssen ihn jetzt einfach auch mal ein bisschen in Ruhe lassen, dann werdet ihr sehen, dass der noch früh genug durch die Decke geht", sagte er.