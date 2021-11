FC-Bayern-Spielerin Schüller: Ein Studium neben der Weltkarriere

Als einseitig begabt kann man Lea Schüller wahrlich nicht bezeichnen. Nicht nur, dass die Stürmerin neben ihren sechs Toren in sieben Bundeligaspielen auch regelmäßig Treffer für ihre Kolleginnen auflegt, ist sie auch sonst auf dem Platz recht umtriebig. Neben englischen Wochen, viel Training und Nationalmannschaftsreisen studiert die vielleicht beste Torjägerin der Bundesliga Wirtschaftsingenieurwesen.

Deswegen setzt die 23-Jährige sich regelmäßig nach dem Training noch einmal hin, um zu lernen. "Für mich wäre das gar nichts, einfach nur Fußball zu spielen und danach zuhause rumzuhängen. Ich finde es wichtig, nebenbei etwas zu machen", sagte Schüller in einem Instagram-Live-Interview mit BR24 Sport.

Schüller gab Bayern zunächst einen Korb

Der FC Bayern dürfte sich über die Nebentätigkeit seiner aktuell erfolgreichsten Stürmerin freuen. Denn die guten Leistungen auf dem Platz könnten auch etwas mit dem Studium von Schüller zu tun haben: "Manchmal lerne ich sogar vor Spielen. Dann denke ich an etwas Anderes und bin nicht mehr so aufgeregt", so Schüller.

Die Angreiferin wechselte zur vergangenen Saison zum FC Bayern. Und das, obwohl sich die Münchner schon den ein oder anderen Korb von der Krefelderin eingefangen hatten, wie sie selbst berichtet: "Als das erste Angebot kam, war ich noch sehr jung und habe mich noch nicht bereit für diesen Wechsel gefühlt und wollte erstmal in Essen ein Jahr allein wohnen."

Sehnsucht nach der Heimat

Doch neben der menschlichen Reife, hatte sie auch sportliche Bedenken, wegen derer sie den Schritt nach München erst später wagte: "Ich hatte damals das Gefühl, dass ich fußballerisch nicht so weit gewesen wäre, um mich bei Bayern durchzusetzen. Ich glaube, ich habe den richtigen Zeitpunkt gefunden."

Auch wenn Schüller mehr als ein Jahr nach ihrer Ankunft in München noch immer mit Heimweh zu kämpfen hat: "Ich vermisse vor allen Dingen Familie und Freunde. Leider ist es für mich nicht so einfach, nach Hause zu fahren, weil ich nicht so viel Zeit habe. Englische Wochen, Training, Spiele bei der Nationalmannschaft", zählt Schüller auf und vergisst dabei sogar das Studium zu erwähnen.

Der FC Bayern als Ersatz-Familie

Doch wenn man nicht in die Heimat fahren kann, kommt die Heimat eben zu einem selbst. "Meine Mutter ist in letzter Zeit bei jedem Spiel gewesen. Das tut mir sehr gut, wenn ich sie quasi alle vier Tage sehen kann." Und auch der Zusammenhalt in der Mannschaft helfe ihr, sich in der neuen Umgebung wohl zu fühlen.

"Ich würde schon behaupten, dass wir einen überragenden Teamspirit haben. Es gibt viele Freundschaften. Wir sind eine Art Ersatz-Familie geworden", erzählt Schüller und weiß auch um die Vorzüge, die Bayern gegenüber Nordrhein-Westfalen zu bieten hat: "Die Umgebung ist sehr schön. Landschaftlich kann ich mich über meine Umzug natürlich überhaupt nicht beklagen."