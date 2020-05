FC Bayern spendet für Regionalliga und Amateursport

"Erste Reihe gegen das Virus" unterstützt Obdachlose

Auch die Bayern-Fans engagieren sich. Seit Ausbruch des Coronavirus haben sich Freunde und Bekannte aus der Südkurve München zur Organisation"Erste Reihe gegen das Virus" zusammengeschlossen. Sie wollen in diesen schwierigen Zeiten Solidarität leben. So unterstützen sie Kliniken, indem sie die Mitarbeiter mit kostenlosem Mittagessen versorgen. In ihrer jüngsten Aktion haben die FC-Bayern-Fans Obdachlose mit Mundschutzmasken versorgt.