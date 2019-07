FC Bayern sorgt für Wirbel auf dem elektronischen Fußballmarkt

Seit mehr als 20 Jahren duellieren sich die beiden Platzhirsche "FIFA" und "Pro Evolution Soccer" (PES) um die Gunst der Video- und Computerspieler. FIFA kam erstmals 1993 auf den Markt, PES 1995 unter dem Namen "Winning Eleven". Fast von Anfang an trumpfte FIFA dank zahlreicher Lizenzen mit realen Spielernamen und Stadien auf und ist bis heute der Platzhirsch. Konkurrent PES - von Spielern gerade in der Anfangszeit wegen seiner realistischeren Spieldarstellung und größerer taktischer Möglichkeiten durchaus geschätzt - versuchte, durch Abkommen mit einzelnen Klubs zumindest partiell zu glänzen und Exklusives zu bieten.

Allianz Arena nur noch bei "Pro Evolution Soccer"

Durch die Kooperation mit dem FC Bayern versetzt Konami Konkurrent Electroni Arts durchaus einen empfindlichen Nadelstich. Zum einen haben die Japaner exklusiven Zugang zu den FC-Bayern-Spielern, die deutlich realistischer als bei der Konkurrenz abgebildet werden.

Zudem ist das Münchner Stadion, die Allianz Arena, in der neuen Saison nur noch in PES zu sehen. Electronic Arts muss den FC Bayern in ein Phantasiestadion packen. Bayernspieler Serge Gnabry wird zudem als PES-Botschafter fungieren, Legenden wie Oliver Kahn und Lothar Matthäus werden ebenfalls ins Spiel integriert.

Für Konami ist es innerhalb kürzester Zeit der zweite große Coup. Erst Anfang Juli hatten die Japaner eine langfristige Partnerschaft mit Manchester United verkündet. Weitere Partner sind unter anderem der FC Barcelona, Juventus Turin und Schalke 04.