FC Bayern soll gegen Augsburg "mehr arbeiten als brillieren"

Am siebten Spieltag der Fußball-Bundesliga ist der FC Bayern München zu Gast beim FC Augsburg. Nach drei sieglosen Spielen in Folge soll ein Dreier her. Trainer Julian Nagelsmann appelliert an sein Team: "Mehr arbeiten, als brillieren."