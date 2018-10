FC Bayern siegt nach langer Anlaufzeit in Athen mit 2:0

Der Coach des Rekordmeisters verzichtete diesmal auf eine Rotation. Kovac schickte bis auf David Alaba die gleiche Startelf wie zuletzt beim 3:1-Sieg in der Bundesliga gegen den VfL Wolfsburg aufs Feld. Die Nationalspieler Thomas Müller und Jérôme Boateng standen erneut nicht in der Startelf. Für den zuletzt leicht angeschlagenen Alaba, der auf der Bank saß, spielte Rafinha.

Eine Halbzeit ohne Präzision im Angriff

In der Offensive setzte der Münchner Trainer neben Torjäger Robert Lewandowski auf den Routinier Arjen Robben und den U21-Europameister Serge Gnabry. Zu denen kamen die Bälle aber lange nicht durch – und das, obwohl die Münchner durchaus mit großer Überlegenheit auftraten. Erst in der zweiten Halbzeit hatten die Bayern dann das nötige Zielwasser.

"In der zweiten Halbzeit haben wir unsere Chancen genutzt, dann gewinnst du hier 2:0. Das ist sehr wichtig." Arjen Robben

Nach rund einer Viertelstunde zeigten die Bayern die erste gefährliche Hereingabe: Nach einem Pass von Rafinha auch Serge Gnabry lenkte Chygrynskiy (18.) die Kugel links am Pfosten vorbei. Nach einer guten Balleroberung legte Thiago die Kugel so halbherzig vor den Kasten der Athener, dass Lewandowski keine Möglichkeit mehr hatte, an den Ball zu kommen. Gnabry traf (39.) nur das Außennetz, nachdem er zuvor vier Gegenspieler ausgeturnt hatte. Einen halben Meter zu kurz war der Pass von Arjen Robben (45.) im Strafraum auf Lewandowski. Aber auch bei Athen fehlte es an den nötigen offensiven Mitteln. Konsequenz: das torlose Remis zur Halbzeit.

"Ich finde, wir haben ein sehr gutes Spiel gemacht und den Gegner beherrscht. Es ist nicht so, dass man nach Athen fährt, und 4:0, 5:0 gewinnt. Der Sieg ist voll und ganz verdient." FCB-Trainer Niko Kovac