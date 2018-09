FC Bayern siegt mit 2:0 in Lissabon

Niko Kovac überraschte bei seinem Champions-League-Debüt als Trainer in Lissabon durch seine Startformation: Er setzte ab der ersten Minute auf den ehemaligen Benfica-Spieler Sanches, der bei seinem ersten Pflichtspieleinsatz seit seiner Rückkehr nach München zu einem Schlüsselspieler werden sollte.

"Es freut mich für Renato und uns als Team. Was er in der Vorbereitung gemacht hat, war schon außerordentlich. Heute war sein Zeitpunkt gekommen." FC Bayern-Trainer Niko Kovac

Lewandowski trifft zum 1:0

Der Portugiese rechtfertigte seinen Einsatz bereits in der zehnten Minute, als er den Führungstreffer durch Robert Lewandowski einleitete. Sanches hatte Franck Ribéry in Szene gesetzt. Über den Franzosen und David Alaba gelangte der den Ball ins Zentrum zum Torschützen. Arjen Robben hatte kurz danach (14.) das 2:0 auf dem Schlappen, Keeper Odisseas Vlachodimos war aber zur Stelle und parierte. Einen Schuss von Salvio (27.) nach einem verlorenen Luftkampf in der Münchner Abwehr musste Manuel Neuer abwehren. Danach ließen sich die Münchner kurzzeitig das Heft etwas aus der Hand nehmen, Benfica erhöhte den Druck nach vorne. Doch nicht lange, dann gaben die Münchner wieder Vollgas und Ribéry leitete (39.) einen Abschlussversuch von Robben ein, den Vlachodimos über den Kasten ablenken konnte.

Applaus für 2:0 durch Sanchez sogar von Benfica-Fans

Sanches musste (50.) kurzzeitig hinten aushelfen, nachdem Salvio drei seiner Abwehrkollegen austanzen konnte. Nur sechzig Sekunden später zielte er bei einem Fernschuss daneben, ehe er (54.) für seinen Treffer zum 2:0 sogar Applaus von den Benfica-Fans Applaus erntete. Er selbst hatte die Situation eingeleitet, über Ribéry und James war der Ball ins Zentrum gelangt. Nach einer Stunde musste sich Neuer zwar zwei Mal strecken, Rúben Dias (60.) und Jardel (61.) kamen gefährlich vor sein Gehäuse. Dann verhinderte aber nur die Absteitsstellung von Serge Gnabry sein 3:0. Kurz vor Spielende kam Thomas Müller noch zu seinem 100. Champions-League-Einsatz, als er den humpelnden Martinez ablöste. Es blieb beim 2:0 und einen insgesamt guten Einstand des Rekordmeisters in diese Saison in der Königsklasse.

"Mich freut es für den Jungen (Sanches, Anm. d. Red.). Der ist mit 19 nach München gekommen, ohne die Sprache zu kennen. Es hat nicht alles geklappt. Aber mit welchem Selbstvertrauen er hier aufgespielt hat, das ist ganz groß." Joshua Kimmich

Knapp hinter Amsterdam auf Platz zwei

Die Münchner stehen damit nach dem ersten Spieltag der Gruppe E auf Tabellenplatz zwei. In der anderen Partie siegte Ajax Amsterdam gegen AEK Athen mit 3:0. Die Treffer erzielten Nicolas Tagliafico (46., 90.) und Donny van de Beek (77.).

Benfica Lissabon - Bayern München 0:2 (0:1)

Lissabon: Odisseas Vlachodimos - Andre Almeida, Ruben Dias, Jardel, Grimaldo - Gedson Fernandes (75. Zivkovic), Fejsa, Pizzi (62. Rafa Silva) - Salvio (62. Gabriel), Seferovic, Cervi. - Trainer: Vitoria

München: Neuer - Kimmich, Jerome Boateng, Hummels, Alaba - Martinez (88. Thomas Müller) - Robben, Sanches, James (79. Goretzka), Ribery (62. Gnabry) - Lewandowski. - Trainer: Kovac

Tore: 0:1 Lewandowski (10.), 0:2 Sanches (54.)

Gelbe Karten: Fejsa, Jardel - Kimmich, Hummels

Schiedsrichter: Antonio Mateu Lahoz (Spanien)

Zuschauer: 60.274