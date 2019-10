FC Bayern-Sieg hat sich so "keiner erträumen lassen"

"Das 7:2 sah nach 30 Minuten nicht so aus", erklärte Kovac nach der am Ende doch beeindruckenden Vorstellung beim englischen Vorjahresfinalisten. Seine kurze Spiel-Analyse: "Wir hatten schon die ersten 30 Minuten Probleme. Der Manuel hat uns mit Weltklasseaktionen im Spiel gehalten. Nach 30 Minuten hat sich die Mannschaft dann gefangen." In dem hochklassigen Offensiv-Spektakel triumphierte der Rekordmeister dann verdient und setzte ein Zeichen für die Konkurrenz. Nach zwei Erfolgen nehmen die Münchner jetzt Kurs auf den Gruppensieg.

Gnabry, Lewandwoski und Kimmich

Joshua Kimmich (15. Minute), Torjäger Robert Lewandowski (45./87.) und Serge Gnabry mit seinen ersten Champions-League-Toren (53./55./83./88.) hatten für einen großen Bayern-Abend gesorgt. "Serge hat heute eine Sternstunde erlebt", so Kovac. Dem 24-Jährigen war als erst zweitem deutschen Stürmer nach Mario Gomez ein Viererpack in der Königsklasse gelungen. "Ich denke, wir haben eine super Performance geleistet. So kommt auch so ein Ergebnis zustande. Dass ich vier Tore mache, hätte ich mir auch nicht träumen lassen", sagte der ehemalige Arsenal-Profi bei DAZN. Torwart Manuel Neuer musste zwar zwei Treffer hinnehmen, Mitleid hatte er allerdings mit seinem Hotspur-Kollegen: "Der Hugo Lloris tut mir schon ein bisschen leid."

Das Lächeln wollte den Münchnern nach dieser Offensiv-Demonstration nicht aus den Gesichtern weichen. "Das war schon toll anzusehen", schwärmte Kovac und mahnte zugleich Bescheidenheit an. "Wir müssen bescheiden bleiben. Wir werden nicht an der Uhr drehen."