FC Bayern sichert sich durch 2:1 in Kiew vorzeitigen Gruppensieg

Robert Lewandowski (14.) und Kingsley Coman (42.) trafen sehenswert für den FC Bayern München, der durch den Gruppensieg bei der Auslosung fürs Achtelfinale am 13. Dezember auf einen vermeintlich leichteren Gegner hoffen darf. Denys Garmasch (70.) verkürzte für die Gastgeber.

Lewandowski-Fallrückzieher im Schneetreiben

Bei Schneefall in Kiew und einem dementsprechend rutschigen Geläuf waren die äußeren Umstände nicht optimal. Lewandowski kümmerte das überhaupt nicht. Er hämmerte den Führungstreffer (14.) durch einen spektakulären Fallrückzieher ins Netz.

"In Anbetracht der Umstände wie Platzverhältnisse und Personalsituation haben wir gut gebissen. Das ist ein wichtiger Sieg." FC Bayern-Trainer Julian Nagelsmann.

Kiew schrammt mehrmals am Ausgleichstreffer vorbei

Danach würde Trainer Julian Nagelsmann an der Seitenauslinie angesichts der zunehmenden gefährlichen Gegenstöße der Ukrainer immer lauter. Nach einer halben Stunde schrammten die Bayern nach einem Luftloch ihres Torhüters Manuel Neuer (30.) am Ende einer Umschaltsituation der Gastgeber nur hauchdünn an einem Eigentor Leon Goretzkas vorbei. Wenig später (40.) hatten die Münchner Glück, dass den Hausherren nach einem riskanten Einsteigen von Lucas Hernández gegen Vitaliy Buyalskyi ein Strafstoß verwehrt wurde.

"Mission completed: Wir haben alle Spiele gewonnen, 15 Punkte und jetzt freuen wir uns auf das nächste Spiel gegen Barcelona." FC Bayern-Kapitän Manuel Neuer

Zweites Bayerntor durch Rückkehrer Coman

Allerdings schaffte der FC Bayern kurz vor dem Seitenwechsel (42.) durch den Rückkehrer Coman, der zuletzt beim 1:2 in Augsburg wegen muskulärer Probleme gefehlt hatte, seinen zweiten Treffer.

Zwei Champions-League-Debütanten und ein Gegentor

Angesichts dieses Vorsprungs brachte der Coach (46.) den bislang seltener eingesetzten Bouna Sarr für Hernández. Und Marc Roca löste bei seinem Champions-League-Debüt (67.) den Torschützen Coman ab. Postwendend gelang Kiew (70.) durch Garmash der Anschlusstreffer. Sergiy Sydorchuk verlangte (75.) Neuer alles ab, der zur Seite abwehren konnte. Dynamo machte es nochmal richtig spannend. Marik Tillmann durfte (85.) auch erstmals Champions-League-Luft schnuppern. Er kam für Tanguy Nianzou Kouassi auf den Platz. Omar Richards ersetzte (87.) Leroy Sané. Die Münchner schafften es aber auch mit dem zweiten Anzug, den knappen Sieg über die Zeit zu bringen.