FC Bayern setzt Siegeszug in der Basketball-Bundesliga fort

Lange Zeit lief es überraschend knapp im Spiel zwischen den Hausherren vom Mitteldeutschen BC und Meister Bayern. Das Team aus Sachsen-Anhalt hielt drei Viertel gut mit den durch die Euroleague gestressten Münchnern mit und konnte nach 26 Minuten beim Stand von 47:44 auf eine Sensation hoffen. Nach einem 10:0-Lauf im dritten Durchgang schaltete der Titelfavorit einen Gang höher und zog schnell davon, so dass der Sieg am Ende mit 15 Zählern Vorsprung gelang. Der frühere NBA-Profi Derrick Williams traf für die Münchner mit 19 Zählern am besten.

Bamberg hielt Partie lange offen

Über 12.000 Zuschauer sahen in Berlin ein packendes Spiel mit vielen Führungswechseln, die bis ins letzte Viertel anhielten. Rokas Giedraitis, der mit 19 Zählern auch bester Berliner Werfer war, erzielte 23 Sekunden vor Schluss mit einem Dreier zum 86:83 die Vorentscheidung. Bambergs Guard Bryce Taylor feierte nach knapp einjähriger Verletzungspause sein Comeback mit sechs Punkten, Stevan Jelovac kam insgesamt auf 20 Zähler.

Würzburg verlor, Bayreuth gewann

Würzburgs Basketballer unterlagen in Bonn mit 86:91, nachdem sie zur Pause mit 41:45 zurücklagen. Top-Scorer der Partie waren Cameron Wells mit 22 Punkten und Perry Ellis (21).

Medi Bayreuth feierte bereits am Samstag beim 113:85 gegen die Eisbären Bremerhaven den zweiten Sieg in Folge.