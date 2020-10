FC Bayern: Serge Gnabry mit Corona infiziert

Nationalspieler Serge Gnabry von Bayern München ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das gab der deutsche Fußball-Rekordmeister am Abend bekannt. Dem Offensivspieler gehe es "gut", Gnabry befinde sich in häuslicher Quarantäne.

Nachmittags noch im Training: Auswirkungen auf die Champions League?

Ob der Fall Auswirkungen auf den Spielplan in der Champions League hat - der FC Bayern empfängt am Mittwoch (21.10.2020) Atlético Madrid - ist derzeit offen. Gnabry hatte am Dienstagmittag noch am Abschlusstraining der Münchner teilgenommen. Am Mittwochmorgen (21.10.2020) soll es eine weitere Testreihe geben. Sie soll ergeben, wer für die Partie gegen Atlético zur Verfügung steht - und ob das Spiel überhaupt stattfinden kann.