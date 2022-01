FC Bayern: Sechs Spieler kehren ins Mannschaftstraining zurück

Wie der deutsche Fußball-Rekordmeister mitteilte, absolvierten am Mittwochvormittag Kapitän Manuel Neuer, Dayot Upamecano, Omar Richards, Leroy Sané, Alphonso Davies und Tanguy Nianzou Teile des Teamtrainings. Trainer Julian Nagelsmann hatte zuletzt wegen positiver Corona-Tests auf diese Spieler verzichten müssen. Neuer und Co. waren in Isolation.

Upamecano, Sané, Davies und Nianzou trainierten den Angaben zufolge nach dem gemeinsamen Aufwärmen mit der Mannschaft separat. Neuer war nach seiner Corona-Infektion schon am Montagnachmittag mit einer individuellen Einheit auf dem Club-Gelände zurückgekehrt. Auch Richards hatte individuell trainiert.

Corona-Lazarett lichtet sich

Kingsley Coman, Omar Richards und Corentin Tolisso hatten zuvor bereits die häusliche Isolation verlassen können. Tolisso trainierte am Montag wieder mit dem Team. Josip Stanisic (Muskelbündelriss) setzte wie Richards und Coman sein Aufbautraining fort. Damit sind die Münchener - zumindest was die Corona-Erkrankten betrifft - fast wieder vollzählig. Einzig Lucas Hernandez ist damit noch nicht wieder an der Säbenerstraße aufgetaucht.

Der Herbstmeister musste beim 1:2 am Freitag zum Rückrundenstart gegen Borussia Mönchengladbach auf gleich 13 Profis verzichten - darunter waren neun Spieler mit positiven Corona-Tests. Nun entspannt sich die personelle Lage beim FC Bayern wieder. Die Münchner treffen im Gastspiel am Samstag (15.30 Uhr) auf den 1. FC Köln.