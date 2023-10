FC Bayern schlägt Freiburg souverän und ohne Gegentor

Der FC Bayern München hat den SC Freiburg klar und deutlich mit 3:0 geschlagen. Damit gelang den Münchnern am siebten Spieltag die dritte Partie ohne Gegentor in dieser Bundesligasaison. Allerdings konnte der Rekordmeister (17 Punkte) weder den VfB Stuttgart (18) noch den Spitzenreiter Bayer Leverkusen (19) in der Tabelle abfangen.

Bayern gehen schnell mit 2:0 in Führung

Der FC Bayern dominierte den SC Freiburg von Anfang an. Besonders in der ersten halben Stunde ließ die Münchner Defensive überhaupt nichts zu. Und auch vorne zeigte der Rekordmeister, was er kann. Eine ganz freche Bogenlampe von Kingsley Coman landete (12.) am Innenpfosten und sprang von dort ins Tor zur 1:0-Führung. Eine wunderbare Hereingabe von Harry Kane schob Leroy Sané (25.) in den leeren Kasten ein zum 2:0. Das vermeintliche zweite Tor von Sané (44.) wäre durchaus auch noch verdient gewesen. Es wurde aber wegen einer Abseitsstellung aberkannt.

Ruhige Spielphase und ein Fan-Statement auf der Tribüne

Nach dem Seitenwechsel tat sich auf dem Rasen deutlich weniger. Dafür machten dien Bayernfans auf der Südtribüne ihre Meinung zur Beinahe-Verpflichtung Boatengs deutlich: "Misogyne Gewalt ist keine Privatsache" stand auf einem Transparent. Des Weiteren wurde angesprochen, zu den Werten des Vereins zu stehen, die auch in der Satzung stehen. Hintergrund ist ein Gerichtsverfahren gegen den ehemaligen Münchner Verteidiger, der seine Ex-Freundin körperlich verletzt haben soll. Das Verfahren soll wegen Formfehlern nochmals aufgerollt werden.

Coman legt nach zum 3:0

In der Schluss-Viertelstunde brachte Trainer Thomas Tuchel (72.) Jamal Musiala für den Startelf-Spieler Thomas Müller und ersetzte Kane durch Mathys Tel. Das brachte nochmals Schwung in die Partie. Erst wurde ein Schuss von Leon Goretzka (83.) durch den Freiburger Schlussmann Noah Atubolu an den Pfosten abgelenkt. Dann besorgte Kingsley Coman (85.) das 3:0.

Nächste Verletzung: Guerreiro fällt aus

Verzichten müssen die Münchner jedoch vorerst auf ihren Neuzugang Raphael Guerreiro. Der 29-jährige Portugiese erlitt einen Muskelfaserriss im linken Oberschenkel. Nach einem Muskelbündelriss im Sommer muss der Defensivspieler erneut pausieren.