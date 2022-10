FC Bayern schickt SC Freiburg mit 5:0 nach Hause

Der überraschend deutliche Sieg gegen den bisherigen Tabellenzweiten aus dem Breisgau hievt die Bayern in der Tabelle wieder nach oben. Viel wichtiger als der Tabellenplatz dürfte den Verantwortlichen aber sein, dass der SC auch ohne mehrere Stammspieler einen starken Konkurrenten an die Wand spielen kann.

Fünf Treffer, fünf Torschützen

Serge Gnabry (13.), Eric Maxim-Choupo-Moting (33.), Leroy Sané (53.), Sadio Mané (55.) sowie der erst kurz zuvor eingewechselte Marcel Sabitzer (80.) trafen für die Münchner, die nun mit frischem Selbstbewusstsein und nach der jüngsten Niederlage in der Liga mit einer gehörigen Portion Wut im Bauch zum DFB-Pokalspiel nach Augsburg (Mittwoch, 20.30 Uhr/Radio-Livereportage auf BR24 Sport) reisen dürften, um auch ins Pokal-Achtelfinale einzuziehen und weiter auf allen drei Hochzeiten zu tanzen.

Müller und Neuer mussten für das Topspiel noch passen. Stattdessen schickte Trainer Julian Nagelsmann mit Sven Ulreich und Eric-Maxim Choupo-Moting zwei Spieler in die Startelf, die zuletzt wenig spielten oder nicht überzeugen konnten. Für Ulreich wurde es ein eher ruhiger Abend. Choupo-Moting wies mit seinem Treffer zum 2:0 nach, dass man auf ihn als Backup im Sturm bauen kann.

Freiburg nur in der Anfangsphase ebenbürtig

Die Gäste spielten zu Beginn gut mit und erarbeiteten sich auch kleinere Torchancen. Richtig gefährlich wurde es für die Münchner aber nicht. Mutig presste das Team von Trainer Christian Streich, vergab aber die Möglichkeiten zu offensiven Nadelstichen wie bei einem Konter, den Kapitän Christian Günter verschlampte (26.). Torwart Mark Flekken hielt die Breisgauer mit einigen Paraden noch eine Zeit lang im Spiel.

Im Gegensatz zu den letzten Auftritten in der Bundesliga und in Europa brachten müde Freiburger drei Tage nach dem überzeugenden 4:0-Sieg beim FC Nantes ihr Spiel dann aber nicht mehr durch, sondern mussten auf das reagieren, was die Bayern machten. Und die brannten mal wieder ein starkes Offensivfeuerwerk ab.

Offensiv-Gala mit echtem Mittelstürmer

Beim 1:0 war Choupo-Moting, der als echter Mittelstürmer aufgeboten war, mit einem feinen Gassenpass auf Alphonso Davies der Ausgangspunkt des Spielzugs, den Gnabry mit einem überlegten Kopfball abschloss. Sein erstes Bundesliga-Tor seit Februar erzielte Choupo-Moting dann auf Steckpass des starken Sané in klassischer Mittelstürmer-Manier. Er versetzte Gegenspieler Philipp Lienhart und traf mit einem Rechtsschuss ins lange Eck.

Nach der Pause war gegen moralisch gebrochene Gäste aus Südbaden Münchner Schaulaufen angesagt - und das weiter mit den Schwungrädern Choupo-Moting und Sané. Erst legte Choupo-Moting für Gnabry mit der Hacke auf - Pfostentreffer (52.). Dann spielte Sané Doppelpass mit Choupo-Moting und traf wunderbar zum 3:0, dem Mané nach perfekten Zuspiel von Gnabry mit einem gefühlvollen Lupfer über SC-Torwart Mark Flekken hinweg Treffer Nummer vier folgen ließ. Freiburgs 20. Niederlage in München war besiegelt.

Jagd auf Union Berlin eröffnet

Aber die Bayern-Profis erfüllten letztendlich den Auftrag von Vorstandsboss Oliver Kahn, der lautete: "Die Ergebnisse in der Bundesliga sind nicht der Anspruch, den wir alle haben. Wir müssen wieder Gier entwickeln." Gier auf den elften Meistertitel am Stück. Doch erst müssen die Münchner Dauer-Champions nun Jagd auf Union Berlin machen.