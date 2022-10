FC Bayern: Schädelprellung bei Davies

Davies war im Zweikampf mit Jude Bellingham von seinem Gegenspieler mit dem Fuß im Gesicht getroffen worden und danach sichtlich benommen liegengeblieben. Er wurde zur Pause ausgewechselt und anschließend mit Verdacht auf Gehirnerschütterung in ein Dortmunder Krankenhaus gebracht. Bei den medizinischen Untersuchungen wurde eine Schädelprellung diagnostiziert. Davies gehe es "den Umständen entsprechend gut, am Training habe er am Sonntag aber nicht teilnehmen können, teilte sein Verein mit.