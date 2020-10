FC Bayern: Sané vergrößert Flicks Optionen

Im Mai und Juni war die Eintracht zuletzt in Liga und Pokal zweimal in München zu Gast. Zweimal hatten die Bayern mit 2:1 und 5:2 das bessere Ende für sich. Auffällig: Speziell bei Standardsituationen waren die Hessen, und da allen voran Innenverteidiger Martin Hinteregger, brandgefährlich. Bayern-Trainer Hansi Flick hat seine Spieler noch einmal daran erinnert, um nach dem überzeugenden 4:0-Erfolg gegen Atlético Madrid in der Königsklasse nun auch in der Bundesliga nachzulegen.