FC Bayern: Sabitzer im Topspiel gegen Leipzig "eine gute Option"

"Ich glaube, dass beide ähnlich attackieren werden," erklärte Nagelsmann vor dem Härtetest am Samstag (18.30 Uhr / Radio-Livereportage auf BR24 Sport) in Leipzig. Gegen die Sachsen gelte es "die ersten Druckwellen zu überstehen, dann wirst du auch Räume finden", so der Coach. "Das Gegenpressing von Leipzig kann eine Gefahr sein, da müssen wir gute Lösungen finden."

Der 34-Jährige sieht den Schlüssel auch darin, "dass man frischer im Kopf ist." Und der Fokus auf der anstehenden Aufgabe liegt und nicht auf den Start in die Champions League am Dienstag kommender Woche. "Es geht darum, morgen ein gutes Spiel zu machen und zu gewinnen. Dann bereiten wir uns auf Barcelona vor."

Gegen den Vizemeister kehrt der neue Bayerncoach auch zu seinem Ex-Club zurück. "Ich freue mich sehr drauf", so Nagelsmann. "Ich hatte dort zwei gute Jahre." Die Kritik an ihm, weil auch Spieler und Personal nach München gefolgt sind, will er nicht an sich heranlassen. Leipzig habe auch jetzt einen guten Kader und einen guten Trainer und "jeder Leipzig-Fan kann sich glücklich schätzen."

Müller und Davies einsatzbereit - Sabitzer eine Option

Personell sieht sich Nagelsmann gut aufgestellt: Thomas Müller gehe es wieder gut, "und er ist auf jeden Fall ein Startelfkandidat. Auch bei Alphonso Davies gab es Entwarnung: "Phonzie macht einen guten Eindruck. Es war nicht so dramatisch wie der erste Eindruck. Er ist fit und wird in beiden Spielen zur Verfügung stehen." Bei Neuzugang Marcel Sabitzer ließ er den Einsatz in der Startelf noch offen: "Sabi kann, denke ich, mit beiden Varianten gut leben und wäre auch eine gute Option von der Bank."

Nur Coman und Tolisso fallen aus

Bei Kingsley Coman und Corentin Tolisso will Nagelsmann noch mit einem Einsatz warten: "Bei Coco ist es so, dass er noch ausfallen wird, auch für Barcelona. Da haben wir die Entscheidung getroffen, ihn besser aufzubauen, dass er zukünftig nicht mehr so verletzungsanfällig ist. Bei King sind wir guter Dinge, dass er gegen Barcelona spielen kann und auch gegen Bochum eine Option ist."