FC Bayern-Runde: Hoeneß-Reaktionen auf dem Prüfstand

Das aktuelle Kapitel über die Zerwürfnisse des Präsidenten des FC Bayern mit seinem ehemaligen Mitspieler Paul Breitner und kritischen Fans bei der Jahreshauptversammlung ist für die Biografie von Uli Hoeneß noch nicht geschrieben. Autor Günter Klein findet das, was momentan beim Rekordmeister passiert "sehr skurril". Denn eigentlich hat er von Hoeneß "grundsätzlich eine sehr hohe Meinung". Klein beschreibt ihn als "sehr warmherzigen, unglaublich scharfsinnigen und intelligenten Menschen". Umso erstaunlicher findet er "die Störungen in der Wahrnehmung, die er jetzt hat", sagt der Journalist. Die überraschte Reaktion auf die kritischen Fragen bei der Jahreshauptversammlung hat auch den FCB Blogger Maurice Hauß überrascht. Diese Themen seien in der Fanszene seit langem im Gespräch.

"Persönliche Beweggründe" für das Zerwürfnis mit Breitner

Der Fanclub-Vorsitzende Matthias Scheurl findet, dass die Auseinandersetzung zwischen Hoeneß und Breitner "eine Sache zwischen diesen Zwei" sei, dass die beiden unter sich ausmachen müssten. Neben den Aussagen im Blickpunkt Sport vermutet er weitere persönliche Beweggründe beim FCB-Präsidenten.