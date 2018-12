FC Bayern: Rummenigge schließt Wintertransfer nicht aus

Eigentlich wollte Karl-Heinz Rummenigge gar nicht über Fußball sprechen - das will er zukünftig vermehrt Sportirektor Hasan Salihamidzic überlassen. Doch nach der Präsentation des neuen bargeldlosen Zahlungssystems per Kreditkarte oder Handy-App, das die ungeliebte ArenaCard ablöst, äußerte sich der Vorstandschef dann doch noch zum Tagesgeschäft.

"Er ist nicht nur ein Fleißiger und mit Feuereifer dabei, sondern auch die Dinge, die er vorbereitet, sind auch alle sehr klug und lassen uns ziemlich entspannt in die Zukunft schauen." FC Bayern Vorstandsvorsitzender Karl-Heinz Rummenigge über Sportdirektor Hasan Salihamidzic

Größerer Umbruch im Sommer beim FC Bayern

Im Winter könnte es einzelne Zugänge bei den Münchnern geben, im Sommer steht ein Umbruch in größerem Rahmen an, so der Bayern-Boss, zumal ja auch die Verträge von Franck Ribéry und Arjen Robben auslaufen und wohl auch nicht verlängert werden. Konkret wollte sich Rummenigge aber nicht äußern: "Ich glaube, es ist ein bisschen zu früh. Wir sollten jetzt erst mal in Ruhe die Hinrunde zu Ende spielen."

Im Winter könnte es möglicherweise einen Transfer geben, das wäre dann aber "auch ein Vorgriff auf den nächsten Sommer". Salihamidzic arbeite "mit Volldampf an der Zukunft des FC Bayern" und habe auch den einen oder anderen Spieler von Ajax, dem nächsten Gegner in der Champions League im Blickfeld, berichtete Rummenigge. Dabei könnte es sich um Ajax-Star Frenkie de Jong handeln, der bei den Bayern wohl ganz weit oben auf der Liste steht.