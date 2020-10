FC Bayern: Roca und Costa mit unterschiedlichen Zielen

Junges Nachwuchstalent trifft auf erfahrenen Rückkehrer: Einen Tag nach der Vorstellung von Eric Maxim Choupo-Moting und Bouna Sarr präsentierte der FC Bayern mit Roca und Costa zwei weitere neue Last-Minute-Transfers. Mit der Neu-Verpflichtung von Marc Roca und der Leihe von Juventus Turin-Spieler Douglas Costa wolle man "die Mannschaft in der Breite oder sogar in der Qualität verstärken", betonte Salihamidzic am Dienstag.

"Willkommen zurück" für Douglas Costa

Costa dürfte den Bayern-Fans bereits bekannt sein. Der Flügelspieler spielte bereits von 2015 bis 2017 unter Trainer Pep Guardiola für den deutschen Rekordmeister, bevor er nach Turin wechselte. Dort sei er in der Zwischenzeit "reifer geworden" und habe "hart an seinem Körper trainiert", so der 30-Jährige. Costa, der in der Vergangenheit häufiger mit Fitnessproblemen zu kämpfen hatte, schätzt die "große Trainingsintensität" und möchte möglichst bald "die nötige Fitness erreichen". Insgesamt freue er sich auf die Herausforderung, so der gebürtige Brasilianer.

"Mit seinem unberechenbaren Eins gegen Eins ist er eine Waffe auf der Außenposition", kündigte Salihamidžić an. Ferner habe man in der Kaderplanung darauf geachtet, dass die neuen Spieler charakterlich in die Mannschaft passen. Entgegen der Meinung von Uli Hoeneß, der Costa damals als charakterschwachen "Söldner" bezeichnet hatte, hat der Sportvorstand keine Bedenken, den Außenspieler zurückzuholen. Auch Costa selbst sagte, der Disput mit Hoeneß sei "kein Thema mehr". Was der damalige Präsident und heutige Ehrenpräsident von der erneuten Verpflichtung von Douglas Costa hält, ist bislang nicht bekannt.

"Ich lebe nicht in der Vergangenheit." Douglas Costa in Anspielung auf die Hoeneß-Äußerungen, er sei ein 'ziemlicher Söldner' gewesen