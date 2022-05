FC Bayern: Risse im Fundament?

Nagelsmann: "Ein Punkt, an dem wir was ändern müssen"

Doch allzu oft wirkte der Rekordmeister nicht so souverän wie sonst. Es fehlte immer wieder an Dominanz, an Sicherheit - und am letzten Willen. An der Gier, die die Bayern nun ein Jahrzehnt lang von Meisterschaft zu Meisterschaft getragen hat - und den Champions-League-Triumph ermöglicht hatte.

"Wenn eine Unternehmung über Jahrzehnte sehr erfolgreich ist, dann ist irgendwann immer Zeit, ein bisschen etwas zu verändern", sagte Nagelsmann. Wenn es so wirke, "als müssten wir irgendeinen Dienst abhalten, dann ist das ein Punkt, an dem wir etwas verändern müssen", sagte Nagelsmann. "Und da sind wir gerade." Jedes DAX-Unternehmen, das zu den erfolgreichsten gehören wolle, kenne dieses Phänomen.

Wie einst das Römische Reich?

Und nicht nur in der Wirtschaft ist dieses Phänomen bekannt: Ob das alte Römische Reich oder die italienischen Dauermeister aus Turin. Wenn sich Behäbigkeit einschleicht, die eigene Dominanz einen unbesiegbar erscheinen lässt, dann beginnen Dynastien zu bröckeln.

Und diese Anzeichen sind beim FC Bayern seit geraumer Zeit zu erkennen. Auch abseits des Platzes ist der Rekordmeister vor allen Dingen mit sich selbst beschäftigt. Unruhe, öffentliche Streits und enthüllte Interna sind spätestens seit dem letzten Jahr von Hansi Flick ständige Nebengeräusche beim "Stern des Südens". In dieser Saison waren es die Vertragsverlängerungen, die ununterbrochen für Schlagzeilen sorgten, auch befeuert durch die Verantwortlichen selbst.

Nagelsmann: "Wir müssen jetzt was anders machen."

Er sei kein Mahner, versicherte Nagelsmann. "Ich will ja auch nur, dass wir den Weg erfolgreich weitergehen. Du darfst den Punkt nicht verpassen. Wenn du sieben Titel in einem Jahr holst und zehnmal Meister wirst, ist irgendwann immer der Break-even, wo du sagst: 'Wir müssen jetzt was anders machen'."

Wie dieser Umbruch aussehen soll, das behielt Nagelsmann für sich. Unzufrieden dürfte er vor allen Dingen mit der Personalpolitik sein. Seine Klagen darüber wurden vehementer, je länger die Saison dauerte. Die ablösefreien Abgänge von Leistungsträgern wie David Alaba und Niklas Süle, verpatzte Transfers wie die von Marc Roca oder Bounna Sarr oder die Last-Minute-Verpflichtung von Marcel Sabitzer - das Fehlen von Tiefe im Kader und die Unsicherheit über einen Lewandowski-Verbleib und der Fakt, dass über Jahre hinter ihm kein junger Spieler aufgebaut wurde: All das wirkt nicht wie die stringente Personalpolitik, die der FC Bayern über Jahre verfolgt hatte.

Mahnende Beispiel gibt es genug

Wenn man sich den europäischen Fußball anschaut, dann merkt man, was mit ehemaligen Dominatoren passieren kann. In Barcelona ist man dabei, die Scherben jahrelanger Misswirtschaft aufzukehren. Juventus Turin muss nach neun Meistertiteln in Folge seit zwei Jahren die Tabellenspitze mit dem Fernglas suchen und Manchester Uniteds letzter Meistertrainer heißt Sir Alex Ferguson.

Der FC Bayern blieb in seiner Geschichte von gravierenden Einbrüchen verschont. Zum einen, weil die Konkurrenz in der Bundesliga geringer ist als in England, Spanien oder Italien. Zum anderen, weil Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge aus Schwächephasen oft die richtigen Schlüsse zogen. Ob aus dem Platz zehn in der Saison 91/92, der schwachen Saison unter Jürgen Klinsmann oder der doppelten BVB-Meisterschaft: Bayern kam stärker aus den Krisen hervor.

Große Herausforderung für die neuen Verantwortlichen

Doch Hoeneß und Rummenigge sind nicht mehr in der Verantwortung. Als mahnende Schatten geistern sie zwar weiter durch die Gänge an der Säbenerstraße. Doch ausrichten können sie nichts mehr. Die Verantwortlichen heißen nun Hainer, Kahn und Salihamidzic. Es wird spannend, wie sie die nahende Krise angehen, wie sie die Zeichen deuten und ob auch sie die richtigen Schlüsse ziehen. Ein tiefer Fall in der Bundesliga scheint aktuell ausgeschlossen. Doch gerade international droht der FC Bayern den Anschluss an die absolute Spitze zu verpassen. Wie gut, wenn man Personal hat, das einem ehrlich den Spiegel vorhält.