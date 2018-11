FC Bayern: Ribéry entschuldigt sich per Videobotschaft

"Wir haben lange darüber geredet, was nach dem Spiel in Dortmund passiert ist. Natürlich war es falsch, was ich gemacht habe", sagte Ribéry mit reumütiger Miene in einer Videobotschaft, die der FC Bayern am Donnerstag (15.11.18) verbreitete. Er habe Guillou und dessen Familie um Verzeihung gebeten, berichtete Ribéry: "Ich hoffe, jetzt ist die Sache vorbei".

Treffen mit TV-Experte

Vorangegangen war ein Treffen am Mittwoch, an dem von Bayern-Seite auch Präsident Uli Hoeneß und Sportdirektor Hasan Salihamidzic teilgenommen haben sollen. Was genau nach dem Dortmund-Spiel vorgefallen ist, bleibt weiter im Verborgenen. Salihamidzic hatte lediglich eine "Auseinandersetzung" zwischen Ribéry und dem Reporter bestätigt. Laut Guillous Arbeitgeber "beIn Sports" sei der Journalist von Ribéry "beleidigt und körperlich angegriffen" worden. "Ich war sehr emotional nach dem Spiel", erklärte Ribéry nun dazu. Ob der Vorfall für ihn vereinsintern weitere Konsequenzen haben wird, ist noch unklar.

Mehrfach negativ aufgefallen

Der Burda-Verlag soll nach dem Eklat seinen ursprünglichen Plan aufgegeben haben, Ribéry den Medienpreis Bambi zu verleihen. Fanliebling Ribéry ist in seiner Bayern-Zeit (seit 2007) nicht zum ersten Mal negativ aufgefallen. Für einen Skandal sorgte der kleine Franzose, als er Kollege Arjen Robben 2012 in der Pause des Halbfinal-Hinspiels der Champions League gegen Real Madrid ins Gesicht schlug. Damals soll er von den Bayern mit einer Geldstrafe in Höhe von 50.000 Euro belegt worden sein.