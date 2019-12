FC Bayern: Revanche fürs "Finale dahoam"

Achtelfinal-Hinspiel im Februar

Das Achtelfinal-Hinspiel in der Fußball-Königsklasse steigt am 25. Februar in London. Gut drei Wochen danach, am 18. März, steht für den FC Bayern dann zu Hause das entscheidende Rückspiel um den Einzug ins Viertelfinale an. In der Gruppenphase hatten die Bayern mit sechs Siegen, darunter zwei gegen die englische Mannschaft Tottenham Hotspur, einen neuen Rekord aufgestellt.