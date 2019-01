FC Bayern reist wieder nach Katar, FCA und 1. FCN nach Spanien

Der FC Bayern bereitet sich vom 4. bis 10. Januar in Katar auf die Rückrunde der Fußball-Bundesliga vor. Wie in den vergangenen Jahren trainiert der deutsche Rekordmeister auf dem Gelände der Aspire Academy in Doha. Kurz nach der Rückkehr bestreitet die Mannschaft von Trainer Niko Kovac den Telekom Cup in Düsseldorf. Am 18. Januar starten die Münchner auswärts in Sinsheim gegen 1899 Hoffenheim in die Rückrunde.

Auch das Bundesligateam der FC Bayern Frauen wird wieder in Doha trainieren. Nachdem die Münchnerinnen im Vorjahr erstmals in Katar Quartier bezogen, sind sie diesmal vom 27. Januar bis 3. Februar im WM-Land von 2022 zu Gast. Das erste Punktspiel nach der Winterpause findet am 17. Februar 2019 in München gegen Meister VfL Wolfsburg statt.

Augsburg reist nach Alicante

Der FC Augsburg bereitet sich in einem Trainingslager in Spanien auf die Rückrunde der Fußball-Bundesliga vor. Die abstiegsbedrohte Mannschaft von Trainer Manuel Baum bezieht ihr Winterquartier vom 4. bis zum 12. Januar in Alicante im Südosten des Landes. Noch gibt es keine Testspielansetzungen. Der Trainingsauftakt mit einem nicht öffentlichen Diagnostik-Tag findet am 3. Januar statt. Die Fuggerstädter liegen als Tabellen-15. nur einen Zähler vor dem Relegationsplatz. In die Rückrunde starten sie am 19. Januar mit einem Heimspiel gegen Fortuna Düsseldorf.

Grundlage für den Klassenerhalt des 1. FCN in Marbella

Beim Tabellenschlusslicht 1. FC Nürnberg steht nach nur elf Tagen Winterpause am Donnerstag, den 3.1.19, die erste Trainingseinheit des neuen Jahres auf dem Plan. Um 14.00 Uhr bittet der Club-Trainer Michael Köllner zum Auftakt am Valznerweiher. Tags darauf verabschiedet sich der Club in wärmere Gefilde ins Trainingslager nach Spanien. Neun Tage lang soll in Benahavis in der Nähe von Marbella der Grundstein für den Klassenerhalt gelegt werden. Dort sind auch zwei Testspiele geplant. Den letzten Feinschliff für den Auftakt gegen Hertha BSC am Sonntag, den 20.01.19, holt sich die Köllner-Truppe zu Hause.