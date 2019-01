FC Bayern reist wieder ins Trainingslager nach Katar

Dann soll am Persischen Golf, wo es für Bayern-Präsident Uli Hoeneß schlicht und einfach "hervorragende Trainingsbedingungen" gibt, die Grundlagen für die Aufholjagd auf Spitzenreiter Borussia Dortmund und die Hammer-Aufgabe im Champions-League-Achtelfinale gegen den FC Liverpool gelegt werden.

Trainer Niko Kovac versprach mit Blick auf den Sechs-Punkte-Rückstand auf den BVB einen "erbitterten Kampf" um die deutsche Meisterschaft. Er habe die Winterpause mit dem Gefühl verbracht, "dass wir wieder der FC Bayern vom Saisonstart sind, dass wir uns unsere Leichtigkeit und das Selbstbewusstsein zurückgeholt haben - und dass die Jungs heiß sind, in der Rückrunde alles aus sich rauszuholen", sagte Kovac in einem Interview auf der klubeigenen Homepage.

Suche nach Spielern der Zukunft

Sportdirektor Hasan Salihamidzic arbeitet derweil weiter am Kader der Zukunft. Seit dem 1. Januar steht Alphonso Davies unter Vertrag. Der Flügelspieler vom MLS-Klub Vancouver Whitecaps kostete die Bayern bislang rund 14 Millionen Euro. Mit Zuschlägen können es dem Vernehmen nach bis zu 19 Millionen werden. "Grundsätzlich ist er in Riesentalent. Alphonso ist ein Super-Junge, ein Super-Charakter", schwärmt Salihamidzic vom 18-Jährigen, den man trotz hoher Erwartungen behutsam an das Niveau in der Fußball-Bundesliga und Champions League heranführen will. "Wir werden auf Alphonso aufpassen, keinen Hype um ihn machen", sagte Salihamidzic.

Der von den Münchnern umworbene französische Abwehrspieler Lucas Hernandez von Atletico Madrid würde mit 80 Millionen Euro Ablöse ein Vielfaches mehr kosten. Auch für Offensivspieler Callum Hudson-Odoi (18) vom FC Chelsea müsste man wohl bis zu 40 Millionen ausgeben. Salihamidzic will im Januar die Gespräche mit den Spielern intensivieren. Ob er allerdings schon bis zum Bundesligastart am 18. Januar in Hoffenheim etwas bewegen kann, ist offen. Klar positioniert haben sich die Bayern dagegen bei zwei zuletzt unzufriedenen Stars. So sollen 2014er-Weltmeister Mats Hummels und der Kolumbianer James, der mit Juventus Turin in Verbindung gebracht wurde, aktuell nicht abgegeben werden.