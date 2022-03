FC Bayern - RB Salzburg | 8.3., 21 Uhr | Radio-Livereportage

Beim nächsten Auftritt in der Königsklasse soll nicht nur das Hinspielergebnis, sondern auch das magere 1:1 der Bayern im Liga-Topspiel am Samstag gegen Bayer Leverkusen keine Rolle mehr spielen. "Wir haben keine Sorgen in Bezug auf Dienstag", betonte Trainer Julian Nagelsmann nach dem Unentschieden. Man habe in den ersten 30 Minuten gezeigt, "dass wir bereit sind für die Champions League", ergänzte Thomas Müller mit Nachdruck.

Viertelfinaleinzug bringt Geld für Vertragsverhandlungen

Ein Sieg wäre nicht nur sportlich wichtig. Der Einzug in das Viertelfinale an diesem Dienstag (21.00 Uhr) würde von der Europäischen Fußball-Union (UEFA) mit einer weiteren Prämie von 10,6 Millionen Euro honoriert. Nach der Gruppenphase mit sechs Siegen und dem Achtelfinaleinzug hatte der deutsche Meister in Europas Königsklasse bereits 78,42 Millionen Euro allein an UEFA-Prämien eingenommen.

Mit den Champions-League-Einnahmen würden sich die Bayern-Bosse um Oliver Kahn auch Spielraum für anstehende Vertragsverhandlungen mit Top-Spielern wie Robert Lewandowski oder Serge Gnabry verschaffen. Vorstandschef Kahn hatte am Wochenende entsprechende Gespräche für das Frühjahr angekündigt. Er betonte, dass der Verein jetzt in die "ganz entscheidende Phase der Saison" gehe - Einnahmen inbegriffen.