"Ich mache meine Arbeit, trainiere gut. Aber, keine Ahnung, der Trainer zählt nicht auf mich", meinte Rafinha am Samstagabend in der Mixed Zone. Beim Sieg gegen Berlin schmorte er einmal mehr 90 Minuten auf der Bank. Angesichts des Ausfalls von Joshua Kimmich für das Rückspiel im Achtelfinale der Champions League gegen den FC Liverpool (13. März) scheint ein Einsatz für dieses Spiel aber unumgänglich. "Wenn du keine Minute bekommst und nicht spielst, ist es schwer, dich vorzubereiten", kommentierte der Brasilianer diesen Umstand.

Salihamidzic: "Mund abputzen und gut trainieren"

Woran es liegt, dass er nicht spielt? "Genau das weiß ich auch nicht. Ich habe kein Problem gehabt und auch keines gemacht", sagte Rafinha. Sportdirektor Hasan Salihamidzic wollte die Aussagen indes nicht dramatisieren: "Ich verstehe, dass er unzufrieden ist. Auch bei ihm werden die Spiele wieder kommen. In dieser Phase muss man mal den Mund abputzen und gut trainieren", sagte er. Trainer Kovac äußerte sich bislang nicht zu dem Thema.

Hoeneß vielsagend zu Sommer-Transfers

Unterdessen sieht Uli Hoeneß die Lage beim FC Bayern aber gelassen: "Wir sind bereit gewesen, die Meisterschaft auch mal ein Jahr zu opfern. Ich habe in meinem Leben mehr als 50 Titel gewonnen, da kommt es auf den einen oder anderen nicht an", kommentierte er bei Sport1 den Umbruch beim Rekordmeister. Zu anstehenden Transfers in der Sommerpause sagte Hoeneß vielsagend: "Wenn Sie wüssten, wenn wir alles schon haben..." Namen nannte er neben den schon feststehenden Verpflichtungen des französischen Fußball-Weltmeisters Benjamin Pavard vom VfB Stuttgart und Stürmertalent Jann Fiete Arp vom Zweitligisten Hamburger SV aber nicht.