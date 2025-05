Heimlicher Stargast: Was macht der Kakadu auf dem Meisterpodest?

Als das rot-weiße Konfetti die Meister-Bayern umschwirrte, holte Trainer Vincent Kompany einen überraschenden Stargast aufs Podest. Wo kurz zuvor die Schale gestanden hatte, um von Thomas Müller in die Höhe gerissen zu werden, stand in der Münchner Arena plötzlich eine kleine Kakadu-Figur. Die Spieler lachten, wussten augenscheinlich, was das zu bedeuten hatte.

Löst der Kakadu Bernie als Maskottchen ab?

Die Fans im Stadion und zu Hause an den Fernsehern fragten sich: Was soll das? Lothar Matthäus war zunächst ratlos. Später aber klärte er in Sky auf: Als die Bayern ihren 34. Titel vergangenen Sonntag vor dem Fernseher feierten, "war der Kakadu im Käfer-Restaurant dabei. Er hat allen so gut gefallen, dass er zum Maskottchen wurde. Sie haben ihn mitgenommen." Wird der Vogel jetzt den lang gedienten Bernie ablösen? Eher nicht – denn Kompany versprach: "Wir bringen ihn zurück."

Wer war es? Musiala verweigert die Aussage

Wer sich das Teil eingesteckt hatte, blieb zunächst allerdings offen: "Ich habe ihn jedenfalls nicht geklaut", sagte Torhüter Jonas Urbig. Auch Jamal Musiala konnte oder wollte "dazu nichts sagen", wie er mit einem Augenzwinkern betonte: "Ich sehe den zum ersten Mal." Kompany lachte er als danach befragt wurde: "Ich sag's keinem. Die Geschichte kommt sicher irgendwann mal raus", lachte der Trainer.