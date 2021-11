FC Bayern: Quartett um Kimmich beendet Corona-Quarantäne

Niklas Süle wurde vor dem WM-Qualifikationsspiel gegen Liechtenstein positiv auf das Corona-Virus getestet. Unter anderem mussten die Bayern-Spieler Joshua Kimmich, Jamal Musiala, Serge Gnabry und Eric Maxim Choupo-Moting als Kontaktpersonen in Quarantäne. Diese ist für das Quartett nun aber vorbei, nachdem ihre Testungen am Montagnachmittag offenbar negativ waren.

Süle wird für das Spiel gegen den FC Augsburg (Freitag, 20.30 Uhr, in der Radio-Livereportage bei BR24 Sport) nicht zur Verfügung stehen, da er ähnlich wie zuvor schon Trainer Julian Nagelsmann leichte Symptome hatte. Seine Quarantäne wird daher erst nach 14 Tagen enden, sofern er dann einen negativen Test vorweisen kann und symptomfrei ist.

Gnabry und Musiala wieder beim Training

Gnabry und Musiala nahmen am Dienstagnachmittag wieder am Training der Bayern teil. Kimmich fehlte dagegen noch aus privaten Gründen. Die Nationalspieler, die wie Thomas Müller oder Robert Lewandowski zuletzt in der WM-Qualifikation im Einsatz waren, steigen dann am Mittwoch wieder ein. Choupo-Moting ist auf Länderspielreise mit der Nationalmannschaft Kameruns in der WM-Quali gegen die Elfenbeinküste.